La Route des Jouets : Disney, la machine à rêves !

Centre-Val de Loire, France

La Route des Jouets : Disney, la machine à reves Copier

Et cette année 2019, les studios Disney ont connus une année faste… Avec les sorties de la version cinématographique du Roi Lion, mais aussi de la suite de la Reine des Neiges…

Le Roi Lion - Disney

Disney est depuis 2012 le premier groupe de divertissement au monde, présent dans l'industrie des médias avec des émissions et séries télévisées, du cinéma avec des courts métrages d'animation, des longs métrages d'animation et des films en prises de vue réelles, et dans l'industrie du tourisme et des loisirs ainsi que les produits dérivés de ses nombreuses productions (jeux et jouets, jeux vidéo, vêtements, etc.)

Les jouets justement sont l’un des secteurs clés de Disney… Et cette année, la souris a décidé de mettre plein d’Etoiles dans les des enfants….

Coup de cœur pour les enfants et les plus grands, Clin d’œil au célèbre parc d’attraction Disneyland Paris, Les fans de la brique LEGO et de Disney vont pouvoir construire leur propre version de la célèbre locomotive à vapeur, qui déambule dans les parcs d'attractions Disney du monde entier :

Disney Train and Station - Disney - Lego

Le train Disney LEGO s'inspire des célèbres chemins de fer des parcs d'attractions Disney dans le monde et inclut quatre voitures à construire.

Accompagné des célèbres Mickey Mouse, Minnie, Tic et Tac et pour la première fois en exclusivité, de Dingo.

Disney Train - Disney - Lego

Bien sûr, les enfants pourront aussi bien sûr, grâce aux petites briques LEGO se plonger dans l’univers du film Toy Story 4, sorti le 20 juin de cette année.

Et bien sûr, puisque la suite est arrivée dans les salles en novembre….

La Reine des Neiges - Disney

Plusieurs boîtes LEGO La Reine des Neiges 2 pour reconstituer des scènes et lieux cultes notamment Le château d’Arendelle, La boîte à bijoux d’Elsa, L'expédition en canoë d’Anna ou L’aventure en calèche d’Elsa

Poupées Hasbro "Frozen 2" - Hasbro - Disney

A noter aussi, les poupées Anna et Kristof de chez Hasbro, un duo romantique pour jouer des 3 ans J, et enfin pour rêver plus grand… Ce renne Sven géant qui a vraiment quelque chose de magique puisque les enfants peuvent monter dessus (jusqu’à 35 kg.) Interactif, quand on lui donne une carotte à manger, on peut l’entendre mâcher et hocher la tête. Un renne presque réel !