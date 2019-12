Centre-Val de Loire, France

La Route des Jouets : Harry Potter, une licence magique ! Copier

Lorsqu'il est apparu en 1997 en Grande-Bretagne, Harry Potter n'était encore qu'un petit héros de papier inventé par une illustre inconnue : J. K. Rowling. À peine huit ans plus tard, l'apprenti sorcier est devenu l'un des personnages de fiction les plus universellement reconnus, apprécié par des centaines de millions de fans, jeunes et moins jeunes. Pour certains analystes marketing, c'est aussi une véritable marque qui, aujourd'hui, «pèse» au moins de quatre milliards de dollars.

Au total, près de 400 produits dérivés assurent de substantielles royalties à J. K. Rowling, mais font aussi le bonheur des entreprises concernées. Alors si votre enfant aime Harry Potter, et l’univers des sorciers, comment lui faire plaisir ?

Pour jouer avec lui, et avec toute la famille, tentez le CLUEDO Harry Potter, à 35 euros en moyenne, et accessible à partir de 9 ans.

Cluedo Harry Potter - Winning Moves

Pour les collectionneurs, on retrouve les traditionnelles baguettes magiques dans leurs coffrets de collection, et les objets de l’univers magique : le « choixpeau » magique, ce chapeau parlant qui dicte vos choix, mais aussi les très classiques figurines articulées à l’effigie des personnages des films de la saga, produites par MATTEL , mais aussi les puzzles, et les déguisements pour que tous les enfants puissent se glisser dans la peau du jeune apprenti sorcier.

Choixpeau magique Harry Potter - Dujardin

Les amateurs de peluches retrouveront la chouette Hedwige à 45 euros en moyenne, le Niffleur, les personnages de Ron, Harry ou Hermione. Mais c’est encore une fois le géant danois Lego qui avec toute une gamme consacré au jeune sorcier, a réussi à tirer son épingle du jeu et conquérir les fans et les collectionneurs.

La Chouette Hedwige - Warner Bros

Les plus patients apprécieront le calendrier de l’avent Harry Potter, qui laissera chaque jour dévoiler une construction ou une mini figurine en lien avec l’univers du sorcier.

Dans des prix intermédiaires, les enfants pourront construire au choix la cabane de Agrid, ou bien le fameux Poudlard Express, et si vous aidez vos enfants, peut-être oserez-vous vous attaquer au Château de Poudlard, dans une magnifique version de plus de 6000 pièces ! Des chambres, des tours et des salles de classe soigneusement conçues, ainsi que de nombreux autres éléments cachés et des scènes des films Harry Potter.

Hogwarts Castle - Lego - Warmer Bros

Et si le défis de construction vous semble trop relevé, vous pourrez vous orienter sur des ensembles intermédiaires, comme par exemple le Magicobus, ou le carrosse de Grindelvald.

