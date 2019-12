Centre-Val de Loire, France

La Route des Jouets : Les Escape Game sont la nouvelle tendance des jeux de société Copier

Alors le principe, c’est de se faire un Escape Game, chez soi, a domicile. Dans un escape Kit, on retrouve donc tout le nécessaire pour jouer entre amis ou en famille…

Ils ont pour la plus part une particularité, c’est d’être téléchargeable en ligne, sur le site de l’éditeur du jeu. Du coup, il vous faudra imprimer les fiches, cartes et autres accessoires qui vous permettront de jouer.

L’Escape Game, c’est ce jeu venu tout droit du Japon et qui cartonne en France depuis 2013. Ce concept a suscité un réel engouement et mélange collaboration, challenge et réflexion.

Et le dernier en vogue, sur le thème de la série Netflix Casa de Papel, risque d'en ravir plus d'un ! Si vous avez toujours rêvé de vous prendre pour la sexy Tokyo, le sensible Rio ou même l'impitoyable Berlin, vous allez en avoir l'occasion !

Escape Game - La Casa de Papel - Larousse

Plus traditionnels, et disponibles dans les magasins de jouets conventionnels, il vous sera possible de trouver des version d’Escape kits physiques, qui prendront leur place sous le sapin.

Rivera Games propose un escape Kit sur le thème de la licence JUMANJI… Il vous faudra garder votre sang-froid ?!

Là aussi, vous aller recréer chez vous les ambiances mystérieuses des escapes rooms et vivre des aventures incroyables en famille.

Vous devrez jouer tous ensemble pour trouver les indices cachés et résoudre les énigmes.

C'est une course contre la montre ! Vous ne disposez que de 60 minutes pour y arriver. Le timer décompte le temps à partir de 60 minutes et vous indiquera à quel moment prendre les cartes indices. Chaque joueur fera de son mieux pour aider l'équipe à gagner, il est possible de jouer jusqu’à 5 joueurs simultanés !

Escape Room Le Jeu - Riviera Games

Asmodée, Grund, ou Abyss Corp proposent également leurs version de l’escape Kit, sous les dénominations « unlock », ou « exit », avec des thématiques très divers, comme par exemple des enquêtes de détectives façon Sherlock Holmes, mais aussi des aventures ou des énigmes scientifiques…

Exit - Abyss Corp

Vous l’avez compris, en la matière le choix est pléthorique…. Les univers sont multiples, et le père noël aura l’embarras du choix pour faire plaisir à toute la famille…. Et lorsque toutes les aventures et énigmes sont résolues, il est toujours possible, pour un prix inférieur, de se procurer des « recharges » qui permettent de prolonger les aventures à moindre coût…