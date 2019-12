La Route des Jouets : les jeux de construction, ils ont toujours la côte !

Centre-Val de Loire, France

Qui dit jeu de construction, dit pour les plus anciens d’entre nous : Mécano ! Sa particularité ? les pièces a assembler sont entièrement en métal ! C’est en 1901, à Liverpool que naît la société, avec une idée de son créateur Franck Hornby…

Affiche Publicitaire Meccano - MECCANO

L’idée est simple… Les modules standards préfabriqués étaient des lames métalliques perforées de trous circulaires au pas de ½ pouce (1,27 cm). Dès le début, la collection de ces lames fut très étendue car le but initial était l'initiation à la mécanique : elle comportait des cornières, des plaques, des axes, des roues et des engrenages en laiton. L'originalité de l'invention est le pas constant des trous pour l'assemblage qui se fait au moyen de vis et d'écrous.

Meccano Ltd. était au départ une société britannique fabriquant le jeu Meccano, les trains Hornby, les Dinky Toys et distribuant d'autres types de jouets. La filiale française Meccano SA fut créée en 1912 à Paris et devint la maison mère, dont le siège et la principale usine sont situés à Calais.

Tracteur John Deere Meccano - MECCANO

On a doré dans la gamme meccano… notamment la reproduction du tracteur John Deere, ou encore la supercar qui permet de construire pas moins de 25 modèles de voitures, toute motorisées…

Supercar Meccano - MECCANO

On ne présente plus Lego, la marque fête ses 60 ans cette année, et c’est le jouet star de tous les enfants ! On peut tout construire en Lego, et la marque ne se prive pas pour le faire savoir, en ayant présenté notamment une Bugatti Chiron en taille réelle, entièrement construite et motorisée avec des éléments Lego : au final 13 000 heures de travail et plus d’un millions d’éléments Lego utilisés.

La Bugatti Chiron Lego à l'Echelle :1 - LEGO

Précisons que cette voiture à l’échelle 1 n’est pas commercialisée, en revanche, les grands enfants pourront s’adonner à la construction de son modèle miniature, 3 600 pièces tout de même.

Lego Technic 42083 Bugatti Chiron - LEGO

On a doré aussi les squelettes de Dinosaures à construire en lego. C’est pédagogique, c’est chouette à exposer, et c’est un jeune Français de Montpellier qui a désigné cet ensemble.

Lego Ideas 21320 Dinosaur Fossils - LEGO

Terminons avec le chinois JECKA qui fait cette année une percée remarquée sur le marché, lui aussi avec un concept de briques identiques à celui de Lego, mais avec beaucoup moins de variations de pièces. La toute jeune société, crée il y a un an à Hong Kong a décidé de se positionner avec des sculptures d’animaux à construire, et dispose sur son catalogue de plus de 800 références, avec autant de races de chiens et de chats, assis, debout, ou couchés, de toutes tailles, pour ravir les enfants et les parents qui verront en ce cadeaux sympa et ludique, un clin d’œil a leur animal préféré…

Chat Jecka - JECKA

Si avec tout cela vous ne trouvez votre bonheur…. Il ne vous reste plus qu’a faire confiance dans le Père Noel