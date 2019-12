Centre-Val de Loire, France

La Route des Jouets : Les Jeux de Société, ils plaisent à toute la famille ! Copier

Commençons avec certainement LE plus stupide de l’année, et avec l’anniversaire du film, il devrait faire un carton dans beaucoup de foyers : C’est la "Cité de la Peur", célèbre film de Les Nuls, qui se décline en jeux.

Aain Chabat et Gérard Darmon ont (re)dansé la Carioca pour le bonheur des fans cet été au festival de Cannes. Et bien aujourd’hui, le film culte revient avec une édition spéciale, qui comporte le DVD du film, le Blu-ray, une affiche et surtout… un jeu de société, pour un hommage original à ce petit bijou d’humour absurde.

Alain Chabat et Gerard Darmon - La Cité de la Peur - Canal +

Et c’est le Studio Canal qui a dévoilé ce 6 novembre, le coffret collector inédit. Alors si le contenu de celui-ci reste classique, on veut surtout vous parler du jeu de société à l’intérieur.

Composé de 400 cartes, il est désormais possible de s’amuser à tester sa connaissance du long-métrage. Au programme : des questions ur le film, mais aussi des défis. En exemple, on citera le défi “Tu bluffes Martoni”, qui consiste à raconter une histoire vraie ou fausse. Les autres joueurs doivent voter pour savoir si vous bluffez.

Dans le jeu, il faudra également savoir combien de sucres la veuve de M. Jacques met dans son café, ainsi que trouver ce qu’O.D.I.L.E peut vouloir dire... En bref, vous l’aurez compris : ce jeu est synonyme de bonnes soirées en prévision !

Coffret DVD + Jeu de société "La Cité de la Peur" - Studio Canal

Autre poids lourd sans nul doute c’est le jeu « Blanc Manger Coco ». Un jeu destiné aux 16 ans et plus à l'humour potache très tendance actuellement : sur les neuf premiers mois de l'année, c'est le jeu de société le plus générateur de chiffre d'affaires en France, devant les grands classiques Uno et autres Monopoly.

Blanc Manger Coco - Editions HIBOUTATILLUS

Les bons vieux classiques justement ne sont pas non plus en reste. Outre Uno, deuxième jeu le plus générateur de chiffre d'affaires, Mattel s'empare également de la 7ème position avec son Scrabble classique tandis qu'Hasbro place trois versions de son Monopoly dans le classement (Tricheurs, Classique et Fortnite) et deux autres de ses jeux aussi historiques qu'indémodables : La Bonne Paye et le Cluedo dans sa version modernisée, toujours avec le colonel Moutarde mais avec une nouvelle suspecte en plus.