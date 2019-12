La Route des Jouets : les jouets connectés, pour les enfants 2.0

Centre-Val de Loire, France

Les jouets connectés ont le vent en poupe, chez Monopoly par exemple, le Monopoly Voice Banking de Hasbro fonctionne avec une commande vocale.

Quant au jeu de société Know! de chez Ravensburger, il s’agit du premier quizz connecté qui sollicite l’Assistant Google pour trouver les réponses.

On a adoré le « Robot Labo » des Editions Nathan, c'est un coffret malin pour les amateurs de robotique. Il permet de fabriquer un robot prénommé Achille. Il est en carton et fonctionne vraiment, à condition d’y passer un peu de temps.

Le jouet connecté tendance de cette année est l’ours Cubby, malheureusement, il est déjà en rupture de stock dans de nombreux magasins.

De son coté, LEGO propose aussi une gamme connectée, elle s’appelle Hidden Side, coté caché en bon Français.

Des ensembles de construction qui ont la spécificité d'offrir, en plus de la joie du montage, une expérience en réalité augmentée (AR) avec le smartphone.

Une fois le set monté, vous allez le scanner par l'app pour le faire reconnaître pour pouvoir ensuite s'amuser avec. En scannant le modèle, vous allez devoir rechercher des fantômes dans le set en AR et les capturer. Grâce à votre dextérité sur votre écran. L'ajout de la réalité augmentée dans l'univers LEGO est très intéressant et permet d'allonger la durée de vie de l'expérience de jeu. pour voir clairement comment ça marche pour les enfants, ça se passe dans la vidéo du youtubeur spécialisé Geekme3 :

Les enceintes audio connectées Lumin’us Panda ou Licorne, de chez BigBen, c’est déco et c’est sympa pour la chambre des petits enfants les plus branchés ! Licorne et le Panda, sont les derniers nés de la famille.

Enceintes sans fil trop mignonnes, elles utilisent la connexion Bluetooth mais elles se branchent aussi via un câble auxiliaire fourni dans la boite. C’est parfait pour écouter de la musique et éclairer une chambre de façon douce et sympa !

Et pour les futurs scientifiques, on a adoré le Smart Globe Explorer AR d’Oregon Scientific :

Une mappemonde interactive, enrichie avec du son et de la réalité augmentée.

C’est une vraie mine d’informations pour les enfants. Ils vont pouvoir explorer le monde et enrichir leurs connaissances de façon ludique avec plus de 2,5 heures de contenus éducatifs et 42 activités.

Il y a tout ce qu’il faut pour enrichir ou rafraîchir ses connaissances : continent, pays, capitale, chef d’état, population, climat, superficie, monnaie, heure locale, durée de vol, faits insolites, etc. Il y a même l’hymne national de chaque pays.