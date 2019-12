La Route des Jouets : les peluches, elles nous font tous craquer !

Dans le cadre de l’opération Noël au pays des châteaux, des centaines de nounours ont été installés dans le château royal d’Amboise. De quoi donner des envies aux plus jeunes enfants… et à leurs parents !

Et en la matière, il est possible de choisir du Made in Région Centre ! En effet, "Les Petites Maries" font partie des dernières entreprises à fabriquer des peluches en France. Fondée en 1963, c’est grâce a ce savoir faire incomparable que "Les Petites Maries" continuent toujours à séduire les amateurs de peluches.

Et même au plus haut de l’état, car c’est bien les petites marie, via son site de production situé à Châteauroux, dans l’Indre, qui a été choisi pour fabriquer la peluche du chien présidentiel, vendue exclusivement sur la boutique en ligne de l’Elysée.

Le Chien Nemo - Boutique de l'Elysée - Elysée.fr

Et puis c’est le gros carton de ce Noël 2019, et on le doit à Hasbro… et le Père Noël va avoir beaucoup beaucoup de mal à fournir tous les enfants…. C’est Cubby, l’ours curieux….

Cubby l'Ourson Curieux - Hasbro

Mais au fait, c’est quoi, Cubby, l’ours curieux ? Un ours trop mignon, et qui pousse très loin le concept de réalité pour un ours en peluche. Cubby l'ours curieux est selon le fabricant, le plus adorable des ours en peluche. Interactif, il est toujours prêt à jouer !

Il ressent les caresses, les bisous, et il aime qu'on lui fasse des câlins. On peut également lui donner à boire avec le biberon au miel fourni. Et si on lui souffle sur le nez, il éternue !

Lorsque la nuit arrive, Cubby ferme ses grands yeux et diffuse pendant 5 minutes une musique douce pour aider les enfants à s'endormir, tout en le câlinant.

Cubby a été désigné Grand prix peluche interactive 2019, avec plus d'une centaine de fonctions sonores et animés pour le rendre plus vrai, et plus adorable

Impossible enfin de ne pas évoquer la manufacture de peluches allemande STEIFF, du nom de sa créatrice, Margarete Steiff, qui en 1880 commercialisa les premier jouets en feutre, qui deviendront des peluches par la suite, avec le succès qu’on leur connaît…

Margarete Steiff a créé un empire des animaux en peluche à partir d'un fauteuil roulant. Dans cette image de 1907, elle tient la star de la maison, l'ours en peluche, son - vrai - dalmatien se trouve à ses pieds. - Margarete Steiff / SWR / ARD

L’ours Teddy voit le jour en 1902… Richard Steiff, neveu de Margarete, le dessine en 1902, et c'est le premier ours en peluche au monde à disposer de bras et de jambes mobiles. En recherchant le revêtement approprié, Richard trouve une peluche de mohair souple et facile à teinter. Malgré le scepticisme de Margarete, Richard a le droit de présenter son ours au salon du jouet de Leipzig.

Ours Teddy Steiff - STEIFF

…et le succès fut immédiat… Il conquiert le monde lorsqu’un revendeur américain découvre l’ours et en commande 3 000 exemplaires. C’est un succès de vente sans précédent que rencontre alors l’ours aux États-Unis, sous le nom d’ours Teddy à partir de 1906, d’après le président américain Théodore « Teddy » Roosevelt.