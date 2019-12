La Route des Jouets : Les Playmobils, Bientôt 50 ans, et toujours pas une ride !

Playmobil : Bach To The Future

C’est en 1970 que l’aventure Playmobil commence… dans le petit village de Ditenhofen, près de Nuremberg. A Epoque, Hans Beck cherche à élaborer un concept de jouets totalement nouveau. Et c’est en 1974, au salon de jouet de Nuremberg, que sont présentés les premiers personnages Playmobils : un ouvrier, un chevalier et un indien.

Playmobil : Indien, Chevalier et Agent de Chantier - Playmobil

Rien à voir avec les village people. En revanche, succès immédiat pour les personnages dont les ventes passent de 20 à 100 millions de marks en 3 ans …

Mais pourquoi ça a marché ? Au début des années 70, alors que la mode est plutôt aux soldats de plomb, Hans Beck, a l’idée de créer un figurine de plastique légère, aux bras articulés, et mesurant 7,5 cm de hauteur, donc tout a fait adapté aux mains des enfants, et facile à accessoiriser. Tout l’inverse en somme des soldats de plomb.

Playmobil : Soldats Nordistes - Playmobil

Et, parité oblige, dès 1976 apparaissent les premières figurines féminines. Puis, naturellement, les enfants et les bébés, ne mesurant eux que 3.5 cm.

Famille avec Enfants - Playmobil

Pourtant Playmobil ne s’est pas toujours appelé ainsi. Certains parents se rappelleront peut être de Klikys...

Et 2019 a tété l’année Playmobil, avec le film d’animation mêlant 3D et prises de vues réelles.

Playmobil : Le Film - Pathé

Nul doute que les personnages et accessoires reprenant les scènes du film de cette année seront très demandées au Père Noel !

Playmobil, le film, c’est l’histoire de Marla et Charlie, partis a l’aventure dans des mondes fantastiques, en compagnie de Rex l’agent secret et de Del et son food-truck.

Le père Noel aura le choix parmi tous les personnages et différentes boites autour du film, comme Marla et son cheval, Charlie et son convoi de prison, le fameux food-truck de Del, la Porsche de Rex l’agent secret radio commandée, un drone ou un château enchanté …

Et bien sûr, on retrouve chez Playmobil différentes licences comme Spirit, SOS fantômes, Dragons le film.