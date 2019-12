Centre-Val de Loire, France

La Route des Jouets : Star Wars, une galaxie de jouets depuis plus de 40 ans ! Copier

En 1977, alors qu’il cherchait des financement pour son premier épisode de « La Guerre des Etoiles », le jeune réalisateur George Lucas, qui venait tout juste de terminer le film « American Grafitti » a déclaré à propos de Star Wars : « Même si le film ne marche pas, au moins on vendra des jouets ». George Lucas a gardé pour le studio qui porte son nom les bénéfices des produits dérivés. Et il a eu le nez creux….

Une très rare de photo de George Lucas derrière la camera, lors du tournage de Star Wars Episode IV. - Lucasfilm

Et des jouets exploitants la saga Star Wars, il y en a beaucoup sur le marché… et tous les grands fabricants de jouets y vont de leur gamme estampillée du logo jaune sur fond noir étoilé.

Hasbro d’abord avec les figurines des principaux personnages : Rey, Poe, Finn, et Kylo Renn, mais aussi des personnages historiques… comme Han Solo et Luke Skywalker… Figurines, mais aussi masques, déguisements, sabres laser, vaisseaux spatiaux, et bien sur Droides a contrôler : cette années, avec la sortie du dernier épisode de la saga, c’est une avalanche de références !

La réplique du casque de Luke Skywalker - Hasbro

Cette année, le fabriquant Lego fêtait ses 20 ans d’exploitation de la licence Star Wars… et c’est justement elle qui a permis de sauver la marque a la fin des années 90, alors qu’elle était menacée par les jeux vidéos et par la concurrence d’autres éditeurs de jouets

La gamme Star Wars proposée à l'occasion des 20 ans d'exploitation de la licence par Lego - capture d’écran Youtube - Geekme3

Le fabriquant danois propose lui aussi un univers très complet :

On notera le célèbre vaisseau de Han Solo, le Faucon Millénium, à construire, avec les figurines de Lando et Chewbacca. C’est sans nul doute la star qui trônera sous le sapin cette année. Plus de 1300 pièces, et des heures de jeux en perspective !

Lego 75257 Star Wars Millenium Falcon, le vaisseau le plus célèbre de la galaxie ! - Nicolas Bedin

Et si c’est le coté obscur qui fascine les enfants, il opteront pour la navette de Kylo Ren, un peu plus de 1000 pieces, toute de noire vêtue, ou l’on retrouve la mini figurine Lego de Kylo Ren, et de ses gardes rapprochés. Plus modestement, les jeunes Paddawan pourront construire les vaisseaux A-Wing et Y-Wing de la résistance pour affronter le premier ordre….

Lego 75256 Kylo Ren's shuttle, le vaisseau personnel de Kylo Ren dans la nouvelle trilogie Star Wars © Radio France - Nicolas Bedin

Coup de cœur qui ravira toutes les générations : Un Yoda et son sabre laser a construire, tout en Lego. Pas vraiment idéal pour jouer, mais une jolie construction qui pourra trôner dans le bureau de papa, car on le sait très bien, il n’y a pas que les enfants qui aiment Star Wars !

Yoda et son sabre laser, ensemble Lego 75255 - Lego

Enfin, pour tous les âges, notez que Hasbro propose une version animée et interactive de la peluche Chewbacca. Comme le vrai, cette peluche se déplace, pousse des cris, grogne... Fourrure hirsute et sacoche en bandoulière, elle va plaire aux petits et aux grands Jedi !

FurReal Co-Pilot Chewbacca - Hasbro

Et pour les plus grands Jedi qui ne veulent pas perdre leur âme de guerrier galactique, le fabricant de maquette REVELL propose toute une gamme de maquettes, a monter, puis peindre sois même … Il faudra être minutieux pour assembler les vaisseaux les plus mythiques de la galaxie !