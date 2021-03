Langeais : chez Corolle, on prépare déjà Noël prochain

Corolle, marque implantée en Touraine, à Langeais, devenue désormais incontournable pour ses doudous, poupons et poupées, a réussit à se faire une place dans l’imaginaire des enfants et des parents depuis plus de 40 ans.

Jouer à la poupée, c'est sérieux !

Pour les équipes de création de Corolle, jouer a la poupée c'est aussi bien pour les filles que pour garçons ! Une conviction par ailleurs partagée par les nouveaux parents. La marque a ainsi amorcé l’an dernier un premier pas vers le « non genré » et poursuit cette démarche en 2021. Les couleurs des vêtements, mais aussi des emballages seront désormais plus larges, sans être connotées au sexe de l'enfant.

Une success-story à la française

Depuis 1979 Corolle, c’est l’histoire d’une success-story à la française née au cœur de la Touraine, à Langeais et qui se poursuit encore aujourd’hui. A l’époque, le gouvernement français encourageait les entreprises à s’installer, moyennant des aides financières, à plus de 250 km de Paris. La petite histoire raconte que Jacques et Catherine Réfabert, les fondateurs de l’entreprise, se munirent d’un compas et d’une carte Michelin® pour tracer un cercle équivalent à la distance requise. Ils écrivirent à tous les notaires des villes se trouvant sur le tracé. Celui de Langeais fut le seul à répondre. Le nom de la marque a quant à lui, été soufflé par Carole, la fille des fondateurs, qui préconisait d’utiliser son propre prénom. Désormais propriété du groupe Simba-Dickie, Corolle continue à illuminer les yeux de tous les enfants, dans sa tradition de qualité. Et si 65% du chiffre d’affaires est réalisé en France, la marque a aussi un regard sur l'international.

La tête dans les Etoiles

Cette année, Corolle lance une nouvelle collection de doudous et emmène les bébés passer de douces nuits "la tête dans les étoiles". En effet, quoi de plus magique qu’un ciel étoilé, que la terre vue du ciel ou que l’histoire de la conquête spatiale pour s’endormir avec des rêves plein la tête ? Ces nouveaux doudous accompagneront les bébés pour découvrir de nouvelles planètes, voir les étoiles de plus près et admirer la lune. Chaque nuit sera un voyage spatial pour l'enfant.

Noël 2021 : Un hiver en Fleurs !

Cette année, Corolle a imaginé une collection fleurie de vêtements aux couleurs chaudes, et pailletées, pour habiller ses poupons. Des gilets et des robes en lainage, des manteaux en velours ou encore des caches épaule en imitation fourrure habilleront les poupées pour l'hiver.