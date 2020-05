Le cahier du confiné pour occuper les enfants des Crêtes Préardennaises

La question était : comment occuper et divertir ces enfants pendant la période de confinement tout en leur faisant découvrir leur territoire. La réponse a été : "travaillons ensemble sur un cahier d'activité qui parlerait du territoire des Crêtes Préardennaises".

C'est ainsi que l'Office d'Animation des Crêtes Préardennaises (OACP) a piloté le projet, aider en cela par le Domaine de Vendresse, le domaine du Chêne perché et les médiathèques de Signy l'Abbaye et de Poix Terron.

Des activités sur les lieux emblématiques et l'environnement direct des enfants

Ces quatre structures sont des lieux emblématiques de cette région ardennaise, que les enfants connaissent plus ou moins bien. Grâce à ce cahier du confiné dont un nouveau numéro est disponible chaque lundi sur le site de communauté de communes, ils jouent avec des lieux, des infos, des chiffres, des animaux près de chez eux.

Extrait du cahier du confiné N°2 - OACP

Il est très bien fait, la maquette est très claire et n’a rien à envier aux cahiers d’activités d'éditeurs que vous avez peut être achetés en kiosque ou en grande surface pour vos enfants. Les consignes sont très claires également, on suit trois enfants, Alexandra, Renaud et Florent qui proposent des mots mêles, des mots fléchés, mots cachés, rébus et autres points à reliés ou labyrinthe et des questions de découverte. Le tout à partir de 5 ans et bien sûr à destination de tous les enfants et pas uniquement ceux des Crêtes.

Extrait du cahier du confiné N°3 - OACP

Les parents, enfants et maires des communes ont admiré l'initiative, Florent Bocquet, chargé de la communication des Crêtes Préardennaises

Il y a eu tellement de très bons retours que ça pousserait presque à continuer, mais comme on va tous reprendre... de toute façon il y aura un cahier de remerciement.

Le cahier du confiné comptabilise 200 téléchargements sur le site internet des crêtes pré ardennaises et 400 partages sur Facebook.

4 numéros téléchargeables en ligne

Vous pouvez augmenter ces chiffres, puisque les 4 numéros sont en ligne, téléchargeables, imprimables, alors si vous êtes ardennais en mal du pays en Alsace ou en Lorraine, ou si vous ne connaissez pas du tout cette belle région des Ardennes, plongez dans ce cahier avec vos enfants, ça les occupera et ça vous donnera peut-être des idées d’endroits où passer vos vacances cet été. Si vous cherchez des Forêts mystérieuses, sentiers pittoresques, villages chargés d’histoire, des paysages authentiques à parcourir à pied, à vélo ou en voiture vous serez servis.