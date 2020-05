Le chant des partisans : une chorale virtuelle d'enfants pour les commémorations du 8 mai

Cette chorale on la doit à Benoit Scherr, musicien intervenant en milieu scolaire. Il travaille régulièrement le chant choral avec les enfants, et à l’approche du 11 novembre ou du 8 mai, chaque année maintenant, il travaille avec les élèves de l’école sur Le chant des partisans qu'ils interprètent dans le square du souvenir le jour J. Mais cette année, il a fallu s’adapter...

Chacun chez soi, le chant pour tous

Cette année, j'ai eu l'idée de demander aux enfants d'enregistrer chacun de leur côté, cette chanson que l'on a malheureusement pas eu le temps de travailler ensemble. Les enfants devaient s'enregistrer sur un smartphone tout en écoutant un enregistrement témoin (Le chant des partisans par les Stentors) pour que le rythme soit le même pour tous et faciliter ainsi le travail de mixage du chef de choeur virtuel.

Grâce aux enseignants, les enregistrements ont été rassemblés et envoyés à Benoît Scherr, puis mixés ensemble pour constituer une chorale virtuelle.

Dessin réalisé par un élève de l'école Jacques Prévert pour illustrer le Chant des partisans

Une participation importante...

42 élèves de CE2, CM1 et CM2 ont répondu à l'appel et se sont enregistrés. Un niveau de participation surprenant au vu du contexte pour Benoît Scherr, ce qui prouve bien l'investissement des enfants et des parents par rapport à toutes ces commémorations. La participation des enseignants a été déterminante, l'accompagnement des parents également, et grâce aux sites et aux blogs de l'école, une nouvelle façon de travailler a été inventée pour permettre la réalisation de ce beau projet.

... pour un exercice compliqué

Musicalement cette chanson du Chant des partisans a un gros piège : Les deux premières phrases sont plus graves que les deux suivantes. Face à l'impossibilité de pouvoir détaillé ces passages, la plupart des enfants sont tombés dans ce piège. On a donc des petites surprises, je m'y attendais un peu. Quand le travail choral de l'intonation ne peut pas être fait, on se retrouve parfois avec des p'tits couacs.

De toute façon, moi ce qui m'intéresse, c'est la spontanéité du geste, Benoît Scherr, intervenant musical à l'école Saint Brice Courcelles

Des parents m'ont signalé que les enfants avaient pris plaisir à participer à cette chorale et que la démarche était sympa.

Le résultat final se présente sous la forme d'un montage audio et vidéo montrant les illustrations des enfants sous forme de dessins ou d'installations. Réponses à des défis arts lancés par les enseignants sur le thème.

Tout le monde a été ravi de participer et de pouvoir contourner ce qui semblait impossible à faire cette année : commémorer tous ensemble en chanson, les sacrifices de ceux qui se sont battus, et la liberté.