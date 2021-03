Le chantage, solution miracle pour gérer ses ados ?

La période de l'adolescence peut parfois relever d'un véritable défi pour les parents. Le chantage peut être une solution pour tenir les plus rebelles !

Dans l'émission "C'est déjà demain", Églantine Éméyé nous parle de ces ados difficiles à gérer qui pourraient donner l'envie de céder à certains parents. Les spécialistes Sylvia Kahn et Laurent Storck nous expliquent qu'il ne faut surtout pas ! Plusieurs techniques peuvent être mises en place, comme un chantage bien avisé.

Vous retrouverez dans cette émission des témoignage d'auditeurs et auditrices comme Sylvie. Cette mère a réussi à faire réagir son adolescent en lui annonçant qu'il détruisait le lien de confiance.

La négociation comme meilleur allié

La négociation avec l'adolescent est au cœur de l'ouvrage "Mon ado est un gros naze". C'est un pivot majeur de la relation parents adolescents si l'on souhaite rester sur la même longueur d'onde. Bien qu'elle ne discutait pas avec sa mère, Sylvia Kahn a toujours essayé de parler avec son fils. Ouverte au dialogue, elle reste en revanche ferme lorsqu'elle n'est pas d'accord. Sylvia n'a pas de problème à assumer auprès de son fils qu'elle procède à du chantage et lui explique "cela va marcher puisque tu as très envie d'aller au ski ou d'avoir un tel jeu". Vive le chantage !

La carotte et le bâton, sans céder

Pour Laurent Storck, il n'y a pas de doute "il y a 2, 3 ans, l'adolescence c'est la carotte et le bâton". Gare aux parents qui relâcheraient les efforts en étant tentés de céder "il est en train de tester, s'il teste et que ça lâche, c'est mort". Il faut donc impérativement résister en aboutissant à une forme de négociation ou de chantage. Il faut savoir maintenir un "non", même si cela ne fait pas plaisir...

À un moment, c'est animal. Lequel des deux va être le maître chez lui ? C'était moi, c'était pas lui.

Il ne faut pas hésiter à montrer qui détient l'autorité. L'auteur raconte un épisode de sa vie où il en est venu aux mains avec son fils pour lui montrer qui décidait à la maison. Selon lui, son garçon cherchait la bagarre "l'ado pousse à bout, mais à un moment il faut y aller parce que si on n'y va pas, on n'est pas respecté". C'est l'épouse qui a fini par séparer les deux bagarreurs.

Découvrez de nombreux témoignages de parents et conseils dans l'émission complète "C'est déjà demain" du mardi 2 mars 2021". Le livre "Mon ado est un gros naze" de Sylvia Kahn et Laurent Storck est à retrouver sans attendre aux éditions Jungle.