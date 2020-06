Le Club des Parents : une plateforme poitevine pour payer moins cher pour ses enfants

Sur le Club des Parents, on peut trouver tout le nécessaire pour ses enfants, moins cher et toute l'année d'après son fondateur Olivier Barbin.

180 000 euros c’est ce que coûte un enfant jusqu’à ses 20 ans selon une étude du ministère des solidarités et de la santé parue en 2018. C’est de ce constat qu’est né le Club des Parents.Une plateforme créée à Poitiers par un Pictavien de longue date, Olivier Babin, lui même père de famille. Il était déjà à la tête du site Je suis papa qui délivre conseils et tutos pour les jeunes parents. Avec le Club des Parents, il a un objectif : faire baisser les dépenses autour des enfants.

Pour ça, Olivier Barbin joue sur l’effet de groupe : "ensemble on est plus fort pour négocier auprès des marques, si on leur présente un club avec 1000, 10 000 ou 100 000 parents qui ont chacun 2,3 ou 4 enfants de 0 à 10 ans forcément elles vont accepter parce qu'on est leur cœur de cible".

Des grands noms et des petites marques françaises

Pour les parents, il suffit de s’inscrire gratuitement et de faire ses achats comme sur n'importe quel site. Sur la plateforme, on trouve aussi bien des grands noms de la puériculture comme Aubert que des marques françaises plus confidentielles comme Luciole et compagnie à qui le Club des Parents "offre une visibilité qu'elles ne pourraient pas s'offrir". Mais aussi des marques d'ameublement et des organismes de tourisme pour les vacances.

Avec donc des remises exclusives, toute l’année car le Club des parents ne fait pas de vente privées, Olivier Barbin y tient. "En fait, les ventes privées, comme les soldes, ce sont des fins de stock qu'ont veut écouler, nous on veut que les parents puissent accéder aux collections du moment mais moins cher et sans rogner sur la qualité. " Ce qui n'empêchera pas le site de faire des ventes promotionnelles de temps en temps.

En une semaine d'existence, le club a déjà attiré 600 membres. Un bon démarrage mais Olivier en veut plus : "on veut convaincre plus de marques et pouvoir proposer des remises plus importantes donc plus on aura d'adhérents et plus on aura de poids". La plateforme est disponible partout en France.