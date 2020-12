Le confin des contes de Noël, 10 histoires pour vos enfants, à écouter et podcaster

France Bleu Lorraine vous propose une nouvelle série de contes écrits et racontés par Nicolas Turon, comédien et humoriste lorrain. 10 histoires, à écouter avec vos enfants, qui vous plongent au Confin des contes de Noël.

France Bleu vous présente en exclusivité la série audio "Le Confin des contes de Noël", 10 histoires spéciales Noël pour vos enfants, écrites et racontées par Nicolas Turon. Découvrez dix nouveaux épisodes, des pépites à écouter pour se faire plaisir pendant les fêtes !

L'aventure du Confin des Contes

À l'origine, c'est une initiative de Nicolas Turon, comédien et humoriste Lorrain, qui décide d'écrire un conte original par jour de confinement en partant d'une idée soufflée par ses enfants. Nicolas Turon est bientôt rejoint par une armada de copains, auteurs et dessinateurs, qui apportent leur contribution volontaire et bénévole. Une sélection de dix de ces contes ont été enregistrés par France Bleu Lorraine Nord et proposés en podcast au printemps. Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là, puisque le confinement s'est poursuivi en cette fin d'année.

Ce sont donc 10 nouvelles histoires originales, teintées Noël, disponibles dès le 17 décembre, que vous propose Nicolas Turon et France Bleu.

Ecouter et podcaster les épisodes du Confin des contes de Noël sur le site de France Bleu.

Ces contes sont également disponibles en podcast sur les applications France Bleu et Radio France.

Les dix épisodes du Confin des contes de Noël

Découvrez de drôles de personnages : caucasses, merveilleux, tendres, attachants, rusés... dans cette nouvelle série du Confin des contes :