Le confinement, c'est pas sorcier !

C'est déjà pas facile de rester en quatre murs, ça l'est encore moins quand on a des enfants. Entre le télétravail, les courses et la promiscuité, il faut aussi les accompagner dans cette période où tous les repères sont balayés. Pas si simple a priori puisque comme le dit Sabine Quindou à l'origine du projet, "on n'est pas tous armés de la même façon, certains parents sont stressés, d'autres moins". D'où cette idée qui a germé dans la tête de l'ancienne copine de Fred et Jamy dans l'émission "C'est pas sorcier" : une page Facebook où tout un chacun peut témoigner de ce qu'il vit, partager son expérience.

Créer du lien est important

Avec ce groupe des Parents Sorciers, c'est donc le côté participatif qui est privilégié. Histoire d'aider celles et ceux qui pataugent au moment de se transformer en institutrice, professeur ou en assistant maternel. "En utilisant les ingrédients proposé par tous, nous trouverons le moyen d'élaborer nos propres recettes" précise d'ailleurs l'animatrice, plutôt bonne fée que sorcière sur ce coup. C'est en témoignant, en partageant vos tranches de vie, en exposant vos difficultés que les solutions jailliront !

Main dans la main

Apprendre à nager au milieu de la tempête

Sur cette page Facebook, vous trouverez donc des échanges entre parents, mais pas que, puisque Sabine Quindou, du fait de ses nombreuses rencontres sur les tournages, vous propose aussi des conseils de scientifiques, psychiatres et psychologues, sophrologues, sportifs, artistes... Autant de bouées de sauvetage pour certains. Histoire surtout de s'en sortir sans sortir !

Des conseils loin d'être sorciers

