Le cri du coeur des Restos de Haute-Garonne

Distribution de repas chaque soir à Toulouse doublée en 1 an. Manque de bénévoles. L'impact de la situation sanitaire sur les 38 centres de Haute-Garonne. La présidente des Restos du Coeur 31 alerte sur la situation et réclame une coordination inter-associations ainsi qu'une aide de l'État.

1368 bénévoles se consacrent aux plus démunis en Haute-Garonne. 8 salariés travaillent aux Restos du Coeur du département. Les équipes sont à flux tendu pour permettre les roulements nécessaires durant cette période de Coronavirus. Non seulement il faut séparer les groupes pour éviter toute contamination à la Covid qui paralyserait l'association, mais il faut aussi repenser tout le système. L'accueil physique est réduit et des colis alimentaires sont maintenant distribués en drive. Dans la "Vie en Bleu" ce jeudi 10/09/2020, Christiane Giovannini, présidente des Restos du Coeur de Haute-Garonne nous ouvre les portes du centre départemental et fait la liste de ses besoins au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot.

On compte sur vous, devenez bénévole !

Vous avez un profil de trésorier, vous êtes chauffeur, vous êtes étudiant ou jeune retraité, venez donner un peu de temps aux Restos du Coeur, même une demi-journée par semaine. Pas facile de trouver un référent hygiène par exemple. L'association caritative a besoin de renouveler ses bénévoles sur Blagnac, Fonsorbes, Fronton et même à Toulouse. Vous pouvez aussi donnez des masques ou envoyer un chèque à cette adresse : 27, chemin du Séminaire, 31200 Toulouse. Vos dons donnent droit à des réductions d'impôts.

L'inquiétude grandit face à l'explosion des bénéficiaires

Chaque soir à Toulouse, des maraudes permettent la distribution de colis alimentaires à 19h30 derrière la gare Matabiau au Raisin, allées Jules Guesde ou encore aux Minimes, place du marché aux cochons. A l'été 2019, les Restos du Coeur distribuaient 400 repas. Fin août 2020 on en comptait 820 quotidiennement. Avec la rentrée c'est 600 personnes qui se déplacent en moyenne mais Christiane voit la situation se compliquer de jour en jour. A la retraite le 31 mars 2016, elle était bénévole aux Restos dès le lendemain, le 1er avril 2016. Depuis, son engagement est sans faille. C'est notre star du jour sur France Bleu Occitanie, radio partenaire des Restos du Coeur.

Les Restos du coeur de Haute-Garonne en chiffres

L'aide alimentaire représente 198 tonnes collectées en Haute-Garonne. 1 944 000 colis repas délivrés dans les centres de jour dont 109000 repas distribués sur 3 sites de Toulouse. 3529 colis d'urgence. 13 752 aides aux bébés de 0 à 12 mois. 9828 repas servis aux hébergés des Toits du Coeur. La crise sanitaire a mis en évidence l'importance de l'aide alimentaire mais aussi de l'aide à la personne, c'est-à-dire : l'accès aux droits, accès à la connaissance et à la culture, des séjours vacances, un atelier Chantier d'Insertion. Christiane nous montre aussi les 9 chambres en hébergements d'urgence avec des hommes qui restent entre 3 et 6 mois au nord de Toulouse dans le quartier des 3 cocus. Bravo à ceux qui s'engagent au quotidien. Et si vous avez besoin d'aide, les Restos du Coeur sont "à côté de toi" comme le chantent les Enfoirés.