Le jeu toulousain sur la Covid disponible

Né à Albi, il habite aujourd'hui à Colomiers (31) près de Toulouse, Yohan Foulcher est l'invité de "Circuit Bleu Côté Culture" sur France Bleu Occitanie pour évoquer son jeu imaginé en janvier 2021. Un pourcentage des ventes est reversé à la Fondation pour la recherche médicale.

Si les mots confinement, masque et gestes barrières ne vous sont pas étrangers, alors La Jauge Infernale : Covid Edition est faite pour vous ! Votre but ? Préserver votre moral, votre santé ET votre porte-monnaie pendant 6 mois de pandémie… rien d’inhabituel, donc ! Mais cette fois-ci, c’est décidé : vous reprenez le contrôle ! Vacances à l’étranger, cours de yoga en ligne ou barbecue entre amis, tout est possible, et votre réussite reposera grandement sur les décisions que vous prendrez tout au long de la partie. Mais attention… les cartes GOUVERNEMENT, JOKER et les décisions des autres joueurs pourraient bien venir perturber vos plans…