Le Marché de Noël des Tuileries fait son grand retour !

Après avoir été annulé l’an dernier en raison de l’épidémie de coronavirus, le Marché de Noël des Tuileries est de retour du 20 novembre 2021 au 2 janvier 2022 et n’a qu’une idée en tête, vous plongez dès le mois de novembre dans la magie des fêtes de fin d’année.

Un cadre féérique propice à de bons moments partagés en famille !

Vin chaud, gaufres, cadeaux…

De nombreux chalets seront installées le long des allées de verdure pour mettre en avant la création avec un marché des artisans et de la chambre des Métiers, où vous pourrez dénicher quelques idées de cadeaux originales.

De nombreux stands proposeront les traditionnels produits de Noël mais aussi des articles plus innovants.

Sensible à l’écologie, tous les efforts seront faits dans ce sens, éclairage à LED, sacs en papier...

Et les gourmands ne sont pas oubliés ! Outre les restaurants et espaces dédiés, un Marché Gourmand, proposera des produits de qualité et des spécialités régionales françaises et internationales.

Emotion, rire, souvenir...

Petits et grands pourront également rêver et se divertir grâce à une dizaine de manèges décorés, une grande patinoire, le Père Noël qui traverse le ciel de Paris à bord de son traineau tracté par ses rennes volants, la grande Roue, le spectacle gratuit du théâtre chantant Mobil Môme, sans oublier le petit train du Père Noël.

Dans une ambiance chaleureuse, sécurisée et empreinte de la féérie de Noël, la Magie de Noël des Tuileries sera le havre parisien où fêter Noël en famille.