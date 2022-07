Le monument préféré des français est en Haute-Loire, France Bleu vous le fait découvrir. Votez pour lui !

Une Sélection Nationale !

Les résultats des votes du premier tour pour « Le Monument Préféré des Français 2022» ont été dévoilés à la fin de l'émission « Le Village préféré des Français 2022 », diffusée le mercredi 29 juin à 21h10 sur France 3. Stéphane Bern a révélé les noms des 14 monuments encore en lice (un par région). Pour la deuxième fois après 2014, le site du Rocher Saint-Michel accède à la finale suite aux bons résultats obtenus lors des votes. Pour rappel, il s'agit d'un concours basé sur des sélections d’abord régionales puis une finale nationale. Le site du Rocher Saint-Michel a franchi ce premier palier de sélection et fait donc partie de la grande finale nationale qui sera diffusée sur France 3 en septembre prochain. Pour rappel, face à lui, cette année avaient été sélectionnés deux autres sites régionaux :

- Le Moulin à papier Richard de Bas à Ambert (43)

- La Villa La Casamaures à Saint-Martin-le-Vinoux (38)

Un bon classement espéré avec la mobilisation de tous !

Ce sont les votes des internautes qui permettront de passer cette ultime étape et qui permettront ensuite d’accéder au classement final avec à la clé une belle mise en avant du site, de la Commune d’Aiguilhe, de la Communauté d’Agglomération Du Puy-En-Velay, du Département de La Haute-Loire, et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Après une belle 4ème place en finale en 2014 (devant le Mont-Saint-Michel), le rêve de gagner et/ou de faire encore mieux est permis cette année avec le soutien et les votes de nous tous. « Ensemble on va plus loin, Ensemble on est plus fort »

Comment voter?

Cliquez sur le lien suivant et choisissez "le Rocher Saint-Michel" puis Valider votre vote:

ftvetvous.fr/monumentprefere

et/ou votez par téléphone au 3245

Cette seconde phase de votes se déroulera du : jeudi 30 juin à 9h00 au vendredi 22 juillet à 23h59. Chaque participant peut voter de façon illimitée pour le monument de son choix

Nous comptons sur vous