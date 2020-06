Le Moulin du Duellas roule de nouveau dans la farine à Saint-Martial-d'Artenset

Le Moulin du Duellas est un patrimoine meunier. Pendant plus d'un siècle, il est resté dans la même famille pour la production de la farine, puis la coupe du bois et la distribution d'électricité grâce à la force hydraulique.

Il sera donc possible à partir de ce dimanche de visiter librement cette ancienne minoterie dont des expositions viendront animer les murs tout au long de la saison. Vous pourrez également profiter de la beauté de la rivière, de sa faune et de sa flore par le biais de promenade en gabare avec le passage d’une écluse manuelle, ce qui est unique en Périgord, pour une durée d’une heure trente. Afin de pouvoir accueillir les passagers tout en respectant les normes sanitaires, la capacité d’accueil de la gabare a été réduite à 20 personnes. Le port du masque est obligatoire et du gel hydro alcoolique est mis à disposition à l’encaissement ainsi qu’à bord de la gabare. Il est fortement recommandé de réserver vos places. Il sera également possible de profiter de la quiétude des lieux en découvrant librement un potager biologique, de se restaurer à la douceur des plats du restaurant Le Duellas, ou bien encore de se dépenser au cours d’une randonnée sur la vélo-route voie verte ! Petite nouveauté, sur réservation en Juin et tous les jours à partir du 1er Juillet, les canoës-kayaks s’installeront pour toute la saison sur le site et proposeront différents parcours au fil de l’eau. Avec l’arrivée des beaux jours, tout est fait pour passer une excellente journée sur le site du Moulin du Duellas.

Informations pratiques au Moulin du Duellas : - Le moulin est ouvert du Mardi au Dimanche de 14h à 18h, hors temps de navigation de la gabare - Les départs en gabare sont tous les dimanches à 15h en Juin et Septembre puis du Mardi au Dimanche à 15h et 16h30 en Juillet et Août. Réservation fortement recommandée au 06.84.17.64.63. Port du masque obligatoire. - Restaurant Le Duellas : 05.53.82.59.81 - Canoës-Kayak : 06.25.17.02.78 / 06.15.19.11.18