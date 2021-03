Retrouvez La main à la pâte sur France Bleu Mayenne du lundi au vendredi à 8h20, 11h50 et 17h50 et le samedi de 10hh à 11h.

Cette semaine, pas de temps à perdre : on met tout de suite la main dans le cambouis ! Un cambouis fait de colle et de papier : c’est le papier mâché.

Une activité artistique que nous propose Valérie Berthelot, responsable artistique de la compagnie lavalloise Art Zygote.

Des masques originaux pour impressionner les copains et les copines, une activité qui ne manquera pas de plaire aux plus petits… comme aux plus grands !

