Le Passeport de l'été 2023: embarquez pour le Petit Train de la Mure

Tout au long du parcours découvrez les beautés du vallon des Mottes et l´histoire minière qui a façonné la Matheysine.

À la conquête des flancs escarpés, émerveillez-vous devant des panoramas exceptionnels et découvrez une nature sauvage et préservée.

Arrêt en gare du Petit Train de la Mure - Le Petit Train de la Mure

Un voyage hors du temps

En 50 minutes, le Petit Train de La Mure vous mènera jusqu´au Belvédère de Monteynard surplombant les eaux turquoise de l´un des plus grands barrages de France. Une invitation au voyage au cœur de l´Isère. Petits et grands pourront profiter d´un spectacle extraordinaire !

Laissez vous guider par le chef de train qui aura le plaisir de vous accueillir à bord et de vous conter l'histoire du Petit Train tout au long du voyage.

Isère : le petit train de La Mure reprend du service, 10 ans après sa mise à l'arrêt

NOUVEAUTE 2023

Le Panoramique, restaurant au terminus du Petit Train, vous offre une pause gourmande qui invite à la contemplation. Avec vue sur le lac de Monteynard, le col des deux sœurs et les montagnes du Trièves, régalez vous avec un nouveau concept de restauration, des plats faits-maison à base de produits frais et locaux cuisinés en Isère, à moins de 30 km du restaurant.

