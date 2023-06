Le Passeport de l'été 2023: Un moment de douceur à la cité du chocolat Valrhona

Le chocolat est un produit aimé de tous mais il renferme encore bien des mystères... Saurez-vous les percer ?

Le chocolat ça se visite

Chacun peut, de manière pédagogique, ludique et gourmande, admirer, toucher, sentir et surtout déguster le chocolat responsable sous toutes ses formes. Au cours d’une déambulation gourmande et surprenante au cœur de la Cité, vous découvrirez tous les secrets de fabrication du chocolat et la palette des savoir-faire de Valrhona.

La visite est adaptée aux plus petits, les enfants apprendront eux-aussi à déguster du chocolat sous toutes ses formes et sauront absolument tout ce qui se cache derrière un carré de chocolat. Pendant que les parents visiteront à leur rythme, les enfants pourront jouer tout au long de la visite grâce à un livret adapté.

Teaser - Cité du chocolat Valrhona

Fondez pour une expérience chocolatée

Durant votre visite, découvrez le Comptoir Porcelana, l'espace de restauration en libre-service de la Cité du Chocolat ! Vous dégusterez, sans doute pour la première fois, une cuisine salée au chocolat. Vous pourrez aussi vous régaler, le temps d'une pause gourmande, des incontournables desserts, goûters ou chocolats chauds.

Mettez la main à la pâte

Agrémentez votre visite à la Cité du chocolat en participant à l'un des ateliers de pâtisserie pratique et ludique de 30 min à 2h00. Vous avez le choix entre plusieurs ateliers découverte ou de pâtisserie.

Ouvert TOUTE L’ANNÉE du lundi au dimanche. Horaires et informations sur citeduchocolat.com

Démonstration à l'aide de fèves de cacao - Publimage P.