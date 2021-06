Le passeport de l'été 2021 : Bateau Canal, la croisière s'amuse depuis Chanaz

En Savoie, on a plus l’habitude des tire-fesses que des écluses. La seule estampillée croix blanche sur fond rouge se trouve sur le Canal de Savières que le Bateau Canal permet d’emprunter, le temps d’une croisière au départ de Chanaz.

Chanaz, un village pépite

Le village est un spot pour les fans d’Instagram. Là-bas, on embarque avec l’équipe du Bateau Canal, une compagnie familiale de bateaux promenades.

Une croisière entre Rhône et Lac du Bourget

C’est sur le Canal de Savières que l’on navigue pour rejoindre les eaux claires et profondes du Lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France. Et puis, grâce au passage de l’écluse, c’est sur le Rhône canalisé que l’on vogue.

Des commentaires en direct

Le « grand tour » dure 2h15 et on ne s’y ennuie jamais. Le commentaire, en direct, est amusant et instructif. On y évoque le passé du Canal, alors très emprunté. On remonte même à l’époque de Jules César, venu dans le coin. Et on s’assure du bien-vivre des cygnes, symboles d’amour et de fidélité qui sont nombreux sur le Canal.

Si nos sourcils se font accents circonflexes, on trouve réponse car le Capitaine est incollable.

Croisière en plein air

Le Savoyard et le Savoyard 2 disposent de pont supérieur qui permettent de profiter en plein air, lunettes de soleil sur le nez. Sinon on peut rester sous le toit, avec les grandes vitres : la vue est panoramique.

Les promenades sont possibles tous les après-midi.