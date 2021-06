Le passeport de l'été 2021 : découvrez Fantasticable

Vous êtes prêt à vivre des sensations fortes ? Vous avez envie de rivaliser d’audace avec les oiseaux et de flirter avec les nuages ? 3, 2, 1, lâchez vous et laissez vous porter.

Vous volez ! Une expérience unique à vivre dans les Alpes !

Embarquez sur le Fantasticable pour une aventure exceptionnelle ! Installé confortablement dans un harnais, vous survolez le hameau de Plaine-Dranse. Vitesse de pointe de 80 à 100 km/h à l’horizontal, à plus de 240 mètres de haut, les sensations sont garanties !

Qui n’a jamais eu envie de pouvoir voler et se prendre pour un super-héros le temps d’une journée ?

Profitez d’un moment haut en couleur, inoubliable et qu’il est possible de partager grâce au vol en duo pour davantage d’émotions. Activité accessible aux personnes dont le poids est compris entre 35 et 120 kg.

Fantasticable

Ouvert tous les jours du 25 juin au 5 septembre 2021 et les week-end du 11-12-13 juin, 18-19-20 juin, 10-11-12 septembre, 17-18-19 septembre 2021, sous réserve des conditions météo.

