Le passeport de l'été 2021 : le domaine des fauves, fascinant !

Rencontrer des félins, des suricates, des rapaces et des hiboux : en voila une sortie chouette et "chat-pathique"

La plus grande collection de prédateurs de la région. Le domaine des fauves, situé entre Chambéry et Lyon vous propose d'être au plus près de la plus grande collection de prédateurs de la région, d'entrer sur le territoire des loups, ou encore de rencontrer les animaux du Roi Lion (comme les suricates).

Observer

Certains sont déjà des célébrités : le lion, les jaguars, les tigres, les loups..., d'autres sont moins connus. Au rayon félins rares, méconnus et menacés il y a le chat des marais ou encore le chat des sables. Miaou !

Urubu tête jaune

Des rapaces vus de près

Les rapaces, prédateurs des cieux, viennent voler tout auprès de nous. C'est impressionnant de voir la taille de chacun de ses oiseaux.

