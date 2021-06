Le passeport de l'été 2021 : le Grand Parc d'Andilly, épouvantails, jeux XXL et Père Noël

Le Grand Parc d’Andilly : deux sites, pour deux fois plus de magie, été comme hiver.

Le Hameau du Père Noël

Outre LA rencontre, découvrez son lieu de vie : sa chambre, celle des lutins, son atelier, sa cuisine… Mais aussi la Mère Noël, qui vous attend avec ses jolies histoires et le grenier aux Totottes où le marchand de Sable les collectionne. Même si de nombreux secrets le resteront après votre visite, vous serez émerveillés même en plein été !

Le Grand Parc d’Andilly

Poursuivez le dépaysement dans le parc, entre animaux et jeux, les amis du Père Noël y ont trouvé domicile. Le Père Gourmand, pâtissier attitré de la famille Noël, le Casse-Noisette, garant de la magie de Noël et le Père Fouettard, y ont récemment installé leur maison. Animaux, patinoire et labyrinthe dans les arbres susciteront rires et amusements. L’été, le parc s’agrandi pour accueillir les épouvantails qui y passent la saison chaude. Encore davantage de jeux, d’animaux et de spectacles étonnants

Ecoutez le reportage France Bleu

Des personnages que l'on peut enfin croiser

Pas commun, le Grand Parc d'Andilly vous permet en effet de vous promener où vit le Père Noël et ses colocataires, le Père Gourmand et le Père Fouettard. Et ils ne sont pas les seuls car une centaine de bonhommes de paille sont aussi là. Ces derniers squattent le parc et ont même créé leur village : on y trouve aussi bien leur maternité que leur fleuriste !

Le grand parc d’Andilly

Visite en auto électrique

Vous pourrez leur rendre visite lors d’une balade dans le parc qui peut se faire à bord d’une automobile électrique mise à votre dispo.

100% insolite, champêtre et ludique

Cette forêt a des allures magiques et permet de s’amuser en famille grâce à des jeux en version XXL : Puissance 4, Mikado Géant, échasses et chevaux à bascule...

Vis ma vie de fauconnier

Le Grand Parc est animé par des spectacles de magie. Avec des pros qui sont reconnus dans le monde entier. Waouh ! Et cet été, le petit fauconnier fait tourner les têtes blondes en leur proposant une initiation.