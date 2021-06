Le passeport de l'été 2021 : les conteurs de légendes aiment la Grotte de Choranche

Le patrimoine régional à cavités célèbres compte, notamment, sur la grotte de Choranche. Une grotte qui passionne les spéléologues, les scientifiques et les conteurs de légendes.

Une sécheresse extrême

Ce serait à cause d'une sécheresse extrême que les habitants du village Isérois découvrent par hasard cette grotte, en 1871. Située aux portes du Vercors, dans le Cirque du coin. Cirque parce que la montagne y est en forme de cercle.

10 degrés pas plus

A l'intérieur, en avançant sans lampe frontale mais illuminé par le dispositif allumé par le guide vous allez voir ce que vous allez voir : stalagmites, stalactites, lacs couleur émeraude, rivière. Une visite fantastique soulignée par le scénario mis en place par les équipes et le jeu de lumière proposé. En bouquet final, un spectacle son et lumières dans la majestueuse "salle de la Cathédrale". N'oubliez pas la petite veste, il ne fait jamais plus de dix degrés à l'intérieur de la grotte. La hauteur de roche au dessus de nous est de 300 mètres, la pierre est un excellent isolant.

Des rescapés de l'époque des dinosaures

Les protées, l'un des plus grands prédateurs souterrains, se laisse voir. Il dort souvent, néanmoins.

La grotte de Choranche en est un des conservateurs. Et même si les protées se sentent bien, les quelques rares spécimens ne se sont pas encore reproduits (grotte alors !).

