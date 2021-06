Le passeport de l'été 2021 : Vitam, un univers de détente absolue

Vous souhaitez profiter d’un moment de détente dans les bulles et sous les jets massants du bassin balnéoforme familial, dévaler les 9 toboggans à toute allure, lézarder au soleil sur les plages de verdure ou à l’ombre d’un arbre, vous régaler d’un bon barbecue, faire quelques longueurs dans le bassin de natation ou regarder vos enfants s’amuser dans les pataugeoires animées ?

Vitam

Alors l’UCPA Vitam est la destination qui vous convient. En une seule visite, vous pourrez profiter de tout cela et même plus ! Car l’UCPA Vitam, c’est aussi le lieu idéal pour le bien-être et le spa, l’escalade, les sports de raquettes, le fitness et les plaines de jeux indoor !

Ecoutez le reportage France Bleu

Être ou bien être : on ne se pose plus la question

Lézarder au soleil, dévaler les toboggans, faire des longueurs dans la piscine, s’amuser dans la pataugeoire ou juste venir chiller au spa une journée… le centre de loisirs Vitam fait de nombreuses promesses pour toute la famille. Pas seulement pour les petits baigneurs en herbe.

S'énergiser

Tout près de la Suisse (d'où est originaire Nabilla), ce complexe saura ravir les journées de tous : certains prendront une bonne dose d’énergie quand d’autres la dépenseront.

Vitam aquatique

La Vitam Team veille

La VitamTeam veille à la sécurité de chacun et chacune pour garantir que tout se passe bien. Pour les plus petits, un espace indoor "Vitam Ludik" existe.

Profitez là bas de moments heureux par kilogramme (en en perdant peut être quelques uns).

Plus d'infos sur vitam.fr