Vacances : le pôle culturel de Vendenheim propose chaque jour des activités pour les enfants

Pendant ces vacances confinées, Élisabeth a trouvé de quoi occuper ses petits-fils Matthias et Gaspard grâce au Diapason.

Vous ne savez plus quoi faire avec vos enfants pendant ces deux semaines de vacances confinées ? Pendant deux semaines, le Diapason, pôle culturel de Vendenheim propose de nombreuses activités pour occuper les plus jeunes, à réaliser chez soi !

Idées originales pour journées confinées

Dans le salon, la maïzena virevolte : un saladier chacun, Matthias, 10 ans, et Gaspard, 6 ans, mélangent une étrange mixture. Les deux frères sont en train de créer une pâte à modeler spéciale : elle peut s’utiliser dans le bain. À leurs côtés, leur mamie Élisabeth veille au grain.

"Dans un saladier, verser le savon, l’huile, l’extrait de vanille… " Matthias lit attentivement la recette qu’Élisabeth a trouvée grâce au Diapason, le pôle culturel de Vendenheim. Une idée qui tombe à pic : "On est un petit peu coincés, ça permet de faire quelque chose ensemble, encore plus quand on ne peut pas trop sortir", confie la mamie des garçons.

Culture, loisirs et ouverture sur la nature

Des jeux, des ateliers-vidéos mais aussi des contes enregistrés par une comédienne… Pour l’occasion, le Centre d’action sociale, la médiathèque et le service culturel se sont associés : "Nous proposons au minimum huit rendez-vous par jour, pour que ce temps de vacances confinées deviennent un temps de découverte, de culture, de loisir, d’ouverture sur la nature", explique Aurélie Smith, chargée d’animation.

Effectivement, le Diapason aide aussi les enfants et leurs parents à s’émanciper des écrans. L’idée : présenter chaque jour, un arbre ou une fleur, et inviter les enfants à les découvrir et les observer lors de balades de printemps en famille.

Les activités sont à destination des enfants de 3 à 10 ans. Pour en profiter, rendez-vous sur la page Facebook Le Diapason tient salon, tous les jours jusqu’à la fin des vacances.