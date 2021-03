Le recyclage en réalité virtuelle

En cette journée mondiale du recyclage, Kevin Mazars de Vrai Studio accueille Alban Forlot à Albi pour "La Vie tranquille" à 9h30. France Bleu Occitanie teste le casque de réalité virtuelle qui permet de mieux faire le tri de nos déchets.

Reportage Copier

Recyclage VR travaille déjà avec l'agglomération d'Albi, des sociétés comme Véolia, Suez, et commence à s'implanter dans le nord de la France et la région lyonnaise. Les élèves sont très réceptifs à cette technologie qui a beaucoup évolué. Autrefois il fallait de gros ordinateurs. Aujourd'hui, un casque et 2 manettes suffisent.

On met quoi dans quelle poubelle ?

Dans la poubelle jaune, mettez les cartons, le plastique

Dans la poubelle bleue, les papiers, les prospectus

Dans la poubelle verte c'est uniquement le verre

Dans la poubelle noire, tous les autres déchets plus classiques

Il existe des poubelles spécifiques dans les supermarchés pour les piles et batteries. Les médicaments sont à rapporter chez votre pharmacien. Les mairies collectent les déchets verts. Et les encombrants peuvent être amenés en déchetterie. Quoi qu'il en soit, le meilleur des déchets c'est celui qu'on ne produit pas. Pensez au compost dans vos jardins.