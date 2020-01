Pour un jeune en questionnement sur son avenir professionnel, le service civique est bien souvent une solution. S'engager pour un minimum de six mois, à temps plein, pour réfléchir, s’enrichir, en tant que citoyen, et prendre sereinement son orientation dans la vie active.

Le service civique, un engagement solidaire et responsable à découvrir Halle des Douves à Bordeaux

Nouvelle-Aquitaine, France

Le service civique est une aventure constructive, un point de départ vers un avenir concret. Les jeunes en questionnement sont accompagnés par l'association Unis Cité, dont une antenne est basée à Bordeaux. Unis Cité est l’association pionnière spécialisée dans le Service Civique, née en 1994, inspirée par les volontaires pour la Solidarité Internationale et l’association américaine City Year. L’association Unis-Cité est ouverte à tous, les jeunes de 16 à 25 ans de tous milieux sociaux, de toutes origines culturelles, de tous niveaux de formation du bac -5 au bac +5.

Témoignage de Valentine Huteau actuellement en service civique à Gironde Habitat, et comme vous allez l'entendre c'est une expérience positive Copier

Régulièrement des actions événements sont organisées par Unis-Cité Bordeaux Métropole, comme la journée du mercredi 22 janvier 2020, aux Halles des Douves près du marché des Capucins à Bordeaux. Projet’toi est un événement organisé dans le cadre de l’Accompagnement au Projet d’avenir des jeunes en service civique, afin de leur permettre, de rencontrer et d’échanger avec des professionnels dans des domaines variés : service à la personne, environnement, éducation, médico-social, etc…Cette année, l’antenne de Bordeaux accueille 180 jeunes en service civique. Ces jeunes, de 16 à 25 ans, ont décidé de donner 8 mois de leur vie à servir, en équipe, une cause d’intérêt général : sensibiliser les ménages précaires aux éco-gestes et aux économies d’énergie, rendre visite à des personnes âgées isolées, développer des animations d’apprentissage à la citoyenneté dans les écoles des quartiers prioritaires, etc…Unis Cité Bordeaux-Gironde se trouve : 5 bis rue de la Tour de Gassies, 33000 Bordeaux. Tél. 05.33.51.05.19