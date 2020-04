Le zèbre et le mouton

Geraldine Mayr, Ce soir, vous avez un programme à nous conseiller ?

Et même deux ! Devant Gulli, E=M6 Family avec un sujet franchement de circonstance : sommes-nous aussi propres que nous le pensons ? Chaque jour, On manipule des centaines d'objets sales : notre téléphone, notre sac à main, les poignées de porte, les souris d'ordinateur... tous ces objets du quotidien sont porteurs d'une quantité phénoménale de microbes. Vous verrez ça ce soir avec Mac Lesgy et Gaëlle Marie. Ils réaliseront toutes sortes d'expériences ludiques mais néanmoins pédagogiques pour démontrer l'importance de l'hygiène.

Un chouette film sinon, à 21h Sur 6Ter : Big Foot Junior. C'est l'histoire d'Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels. Il décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses.

Son enquête le mène rapidement à la rencontre d'une créature tout aussi magique que légendaire : le Bigfoot. Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire.

Et d'ici ce soir qu'est que nos enfants peuvent regarder à la télé ?

Pile poil après la chasse aux œufs dans votre jardin ou entre votre salle de bain et le salon, sur France 3 jusqu'a 10h et demi : Abraca, ce n'est pas mal du tout ! Abraca est une apprentie magicienne âgée de douze ans, envoyée sur Terre par le chevalier Don Quichotte pour commencer son apprentissage avec la sorcière Carabosse. Elle y fait la connaissance de son petit-fils Firmin, un jeune fan de jeux vidéo, mais aussi de Lulu, la petite voisine, de la poule Hildegarde et du chat Coqueluche, les animaux de Carabosse. Ensemble, ils vont devoir aider de nombreux personnages évadés de contes de fées et d'histoires populaires.

Les animaux de la 8 sinon sur C8. Et à midi, pour les occuper pendant que vous préparez à manger : 100 jours avec les animaux du Pal, le plus grand zoo d’Auvergne. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est Près de Moulins, dans l'Allier. Il abrite plus de 800 animaux sauvages et trente attractions. Aujourd'hui vous ferez la connaissance de nouveaux pensionnaires : des zèbres.

Petite blague d'ailleurs au sujet des zèbres, c'est mon fils qui me l'a glissé à l'oreille : qu'est-ce que vous obtenez quand vous croisez un zèbre et un mouton ?

Un pull rayé.