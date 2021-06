Les 100 ans de la radio se fêtent avec les jeunes !

Cette semaine, on fête les 100 ans de la radio et à cette occasion, on a rendez-vous à la MJC des Grésilles en compagnie des jeunes du Presse Club et de leur animateur Khalid Drissi.

Que représente le média radio pour les jeunes ?

Quelle place a la jeunesse à la radio ?

Le reportage s'est terminé un peu trop tôt pour des raisons techniques et de mauvaises connexions... Rendez-vous à la rentrée pour retrouver les jeunes de la MJC sur les ondes de France Bleu Bourgogne ! Merci à Khalid, Mehdi, Gildas, Ibtissame, Sarah, Younes et Ouassim, Youssef pour leur participation active !