Les 150 ans de l'Ecole Alsacienne de Paris

Saviez-vous qu’il n’y pas seulement une culture, une gastronomie, une langue alsacienne, mais aussi, une école alsacienne ? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous rejouer l’instit’, avec Gérard Klein. Mais je vais vous parler de l’école alsacienne de Paris. De nombreux professeurs alsaciens, qui avaient opté pour la France après la défaite française de 1871, se retrouvent à Paris, et certains décident de monter une école élémentaire, rue des écoles, ça ne s’invente pas, sur le modèle du Gymnase protestant strasbourgeois Jean Sturm. Les 2 premiers directeurs sont d’ailleurs des anciens de Sturm. Ils ont l'ambition de « produire un type d'homme cultivé qui alliât aux vertus de l'âme régionale, les qualités générales de l'humaniste ». Tout ça pour devenir. L'École alsacienne fixera son nom en 1874, mais c’est bien 3 ans avant, il y a pile 150 ans que l’aventure a commencé. Elle est très rapidement un des laboratoires de l'enseignement public, reconnue comme une « école pilote ». Laïque dès 1874, mixte en 1908, elle insiste dès ses débuts sur l'importance du français (au détriment du latin) et des langues étrangères. Elle ouvre un gymnase et un laboratoire scientifique en 1881. L’Ecole Alsacienne reste une des plus réputées de Paris, avec des élèves qui ne le sont pas moins. Par exemple un qu’on entend beaucoup en ce moment, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement actuel, Edouard Baer, Nathalie Baye, Pierre Bellemare, Jean-Paul Belmondo, Michel Boujenah, Benjamin Castaldi, Thomas Dutronc, André Gide, Stéphane Hessel, Alexandre Jardin, Michel Piccoli, entre autres, sont sortis de l’école alsacienne de Paris. Bon, le chanteur Carlos et le rappeur Djoul aussi, pas sûr que ces deux-là étaient les premiers de leur classe. Pour finir, je souhaite un bon anniversaire à ce bout de rigueur Alsacienne à Paris : l’école alsacienne.