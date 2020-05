Les 3 idées Loisirs de RécréAmômes de ce samedi

Sortir avec les enfants est enfin possible ! Laure Béchade, rédactrice en chef du magazine RécréAmômes nous propose trois idées loisirs à partager en famille, à l’extérieur et à la maison aussi…

Les parcours aventure rouvrent petit à petit leurs espaces ce samedi.

Nos enfants ont bien envie et bien besoin de bouger et de s’amuser en plein air après ces deux mois à la maison. Aujourd’hui, deux espaces en plein air, ludiques et sportifs rouvrent, avec la mise en place, bien entendu, de mesures de protection, rassurez-vous.

Le Criq’parc,Parc de jeux situé à Saint-Jorioz, au cœur de la forêt et au bord du lac d’Annecy, il est équipé de trampolines, labyrinthe géant, tyroliennes, d’une "méga balancoire", de jeux au sol et d’une cabane perchée, et on n’a pas besoin d’être affublé d’un baudrier ou de cordes pour profiter de la trentaine d’activités proposées.

La réservation se fait en ligne par téléphone. Sont organisés des créneaux d’1h30 pour 10 enfants maximum qui se partagent 1000 m², respect des distances oblige.

Dans la nature, mais en hauteur - Cric Parc

Ouvre également de parcours Acro’aventures de Reignier

Dès 10h ce matin, avec toutes les précautions en vigueur. Si la zone acrofilet reste fermée, vous pourrez profiter des différents parcours en hauteur, enfant, juniors et grand parcours.

L'aventure oui, mais en s'amusant - Acro Aventures

On prend l’air également du côté des Houches. Et pour ça direction Le Pays du Mont-BLanc et plus particulièrement le parc animalier de Merlet qui rouvre également aujourd’hui !

Perché à 1500m d’altitude au-dessus de la vallée de Chamonix, l’alpage de Merlet offre non seulement un panorama à couper le souffle sur le massif du Mont-Blanc, mais là-haut vous avez surtout rendez-vous avec ses 70 habitants : les marmottes, les chamois, les bouquetins, les cerfs, les daims et les mouflons ; cette faune de montagne qui est là dans son espace naturel et que l’on croise en chemin lors d’une balade entre forêts et prairie et avec vue ! Ouverture dès 10h ce samedi !

A nous la nature - Parc Animalier de Merlet

Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi. Plus d’infos : www.parcdemerlet.com

On peut aussi prendre l’air en ville. L’équipe du Château d’Annecy, château qui reste encore fermé pour le moment, nous invite à lever le nez et les yeux sur l’art dans la ville d’Annecy. Voici trois façons de rendre ludique votre promenade en famille !

Tout d’abord : rendez-vous 10 rue Jean-Jacques-Rousseau, passage de l’évêché pour découvrir un étonnant plafond peint par Claude Vaillat ; on y retrouve le fameux "haricot" peint de l'artiste.

On observe, on s’inspire et puis de retour à la maison, on s’essaye à la technique haute en couleurs de l’artiste, avec des feuilles, des ciseaux, du carton, de la peinture et une pomme de terre. Amusant. Le tuto est ici

Et si vous voulez poursuivre la découverte patrimoniale, l’équipe du château d’Annecy met aussi à votre disposition deux carnet-jeux très ludiques : l’un pour se promener dans la vielle ville, l’autre dans le centre ville d’Annecy, « de façade en façade » pour découvrir les bâtiments emblématiques de cette ville d’art et d’histoire. Ces deux carnets adaptés aux enfants dès 8 ans sont téléchargeables sur le site du Musée Château d’Annecy. Ils viennent d’être mis en ligne. Profitez-en ! musees.annecy.fr



Et pour d’autres idées de sorties en famille, allez jeter un œil à la page facebook RecreAmomes.