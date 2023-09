Les Aventures de Jade, un podcast proposé par les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté

Les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté ont souhaité développer une mascotte, Jade, qui représente le renouvellement des générations en agriculture. L’idée est que les jeunes générations s’identifient à elle et qu’au travers de ses expériences et de ses aventures naissent des vocations.

Jade est une petite fille qui enfile les bottes trop grandes d’un autre agriculteur. Tous les ans, on peut retrouver Jade lors des « Terres de Jade » , la fête régionale de l’agriculture, l’outil de promotion des métiers par excellence.

Mais le seul rendez-vous annuel avec Jade ne suffit pas. Aussi, ils ont imaginé pouvoir donner un rendez-vous régulier aux enfants, accompagnés de leurs parents : « Les aventures de Jade » .

Il s’agit d’une série de livre dédiée à Jade . Tous les ans, pour les « Terres de Jade » en septembre, sort une nouvelle édition du livre. Chaque histoire met en avant un produit phare agricole et met en histoire Jade dans une mission-énigme autour de ce produit .

Et entre chaque nouvelle édition du livre, il est possible de continuer de suivre les aventures de Jade sous une autre forme : les podcasts. Par plusieurs histoires vocales, au travers du regard de Jade , les produits agricoles n’auront plus de secret pour les enfants !

Les aventures de Jade, le podcast

Une série de 5 podcasts imaginée par les Jeunes Agriculteurs de Bourgogne Franche-Comté , réalisée par Jean-François DEHECQ, technicien à France Bleu Besançon.

Épisode 1 : la cancoillotte

Jade pour cette première aventure va à la rencontre de Louis pour toute apprendre de la traite des vaches. Elle pourrait bien également finir par déguster un bon produit de notre région : la "Cancoillotte".

Épisode 2 : les glaces

Jade pour cette nouvelle aventure va à la rencontre d'Aurélie, une nouvelle fois dans un élevage laitier, mais cette fois, c'est la phase de transformation à la ferme qu'elle va découvrir. C'est ni plus ni moins des glaces qu'elle compte faire, mais elle ne semble pas contre d'en manger un peu.

Épisode 3 : le miel

Jade pour cette aventure va à la rencontre de Cyrille, finit les vaches ! Maintenant gare aux piqûres, Jade veut apprendre les secrets des abeilles pour faire du bon miel. Mais aussi comment les apiculteurs font pour le récolter.

Épisode 4 : la moutarde

Jade pour cette aventure va à la rencontre de Vianney, ça pique aussi un peu, mais cette fois, c'est la moutarde qui pique. Elle y apprend pas mal de choses sur cette petite graine à l'origine de cette sauce, si connue. Et pour l'occasion apprivoise la moissonneuse batteuse.

Épisode 5 : le blé

Jade pour cette dernière aventure de la saison va à la rencontre de Vincent. La moissonneuse batteuse n'a pas eu le temps de refroidir que cette fois, c'est la récolte du blé, qu'elle apprend et au passage comment on arrive jusqu'au bon pain.

