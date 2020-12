Les balades de France Bleu Paris Matin : dans l'atelier du Père Noël !

Il est venu ce temps si particulier où Mariah Carey ressort de sa grotte, où l'air devient un peu plus froid mais nos cœurs un peu plus chauds... Réclamées par les enfants, enthousiasmantes pour les parents, synonymes de familles et de retrouvailles, oui, les fêtes de fin d'année sont bien là. Un peu particulière cette année, certes, mais là quand même. Et forcément, on avait envie de rêver un peu, de voyager et de laisser derrière nous une morosité compréhensible. Alors, en ce matin du 7 décembre, nous avons décidé de visiter... l'atelier du Père Noël. Enfin, c'est tout comme... Nous avions rendez-vous ce matin-là à "Si tu veux", en pleine Galerie Vivienne. Un magasin hors du temps tenue par Mme Deny. Madelein de son prénom.

Une boutique magnifique © Radio France - Quentin Lhuissier

La boîte à meuh !

Ce grand enfant qu'est Quentin Lhuissier n'a pas pu s'en empêcher... Il a retourné la première "boîte à meuh" qu'on lui a tendu. Et on le comprends, regardez ce décor aux couleurs chaudes qui nous donne envie de tout ouvrir, tout découvrir, tout explorer. Et c'est le rôle de Madeleine Deny : aider le Père Noël. Et entre les enfants qui vérifient le contenu d'une boîte à meuh et ceux qui ne veulent QUE ce qu'il y a sur la liste... elle a du travail.

Elle nous explique tout ça au micro de Quentin Lhuissier.

La boîte à meuh Copier

Qui n'a pas joué avec de vraies petites voitures ? © Radio France - Quentin Lhuissier

Madeleine Deny, "légende vivante" !

Figurez-vous que Madeleine Deny est connue ! Très connue ! Mais à l'étranger. Sa boutique, nichée en plein cœur de la Galerie Vivienne, est une attraction bien connue de la part des touristes japonais notamment ! Sur les blogs ou vlogs de voyages, il n'est pas rare de voir une photo de Madeleine entouré de touristes... Avant de nous parler de cette célébrité, elle nous parle de sa relation avec le Père Noël ou plutôt avec les lutins du monsieur rouge à la barbe blanche.

C'est tout un univers que nous raconte Madeleine Deny avec une joie dans la voix et des yeux d'enfants.

Le Père Noël et les touristes japonais Copier

Madeleine Deny © Radio France - Quentin Lhuissier

Des billes ! © Radio France - Quentin Lhuissier

Un petit mot du Père Noël © Radio France - Quentin Lhuissier