Les balades de France Bleu Paris Matin : les vitrines de Noël du BHV Marais

Quentin Lhuissier et l'équipe de France Bleu Paris Matin vous emmène dans les coulisses des vitrines de Noël du BHV. Ateliers de jouets, marionnettes, organisation, vous saurez tout sur ce symbole de Noël à Paris !

Chaque matin, Quentin Lhuissier vous emmène avec lui dans ses promenades parisiennes dans France Bleu Paris Matin. Et cette semaine, nous avions besoin de magie, de féérie et quoi de mieux que d'aller voir... les vitrines de Noël ! C'est vers les vitrines, aux couleurs de l'Italie, du BHV Marais qu'il s'est tourné. Et autant vous dire qu'il n'a pas été déçu.

Il fait un peu flipper quand même... © Radio France - Quentin Lhuissier

Jusqu'au 31 décembre c'est donc aux couleurs de l'Italie que les 8 vitrines vont se transformer et s'animer. Arrêt sur... l'atelier de Gepetto ! Laissons Benoît Le Mauff, le directeur artistique du BHV Marais vous expliquer la création et l'organisation de ces scènes magiques. Vous allez voir que les moindres détails, jusqu'au rouge des nappes, ont été scrupuleusement étudié et choisi !

L'atelier de Gepetto - Origines et créations avec Benoït Le Mauff Copier

Benoït Le Mauff, directeur artistique du BHV Marais © Radio France - Quentin Lhuissier

Mais pourquoi elles attirent toujours, ces vitrines ? Soyons honnête, comme le souligne Quentin, avec les nouvelles technologies, nous avons amplement de quoi nous divertir et aller vers d'autres mondes... La réponse avec Benoït Le Mauff. Explications également sur ces petits marchepieds installés devant les vitrines.

Pourquoi les vitrines attirent toujours autant ? Copier

Les détails sont saisissants © Radio France - Quentin Lhuissier