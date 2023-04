Les bonnes idées du jour pour occuper les enfants en vacances : à Nice et Montauroux

es Bons Plans Vacances recreanice.fr et France Bleu Azur tous les matins à 7h45 (Vikings Parc à Montauroux)

Des ateliers gratuits à l’Espace Lympia au port de Nice

Si vous voulez découvrir les secrets du photo montage numérique, la technique du stop motion pour faire des petits films amusants, le procédé magique du cyanotype qui révèle les images en bleu de Prusse : des ateliers gratuits à partir de 6 ans sont proposés à l’Espace Lympia autour de l’expo photo « Gardiens 06 » du photographe Rip Hopkins qui met à l’honneur les métiers de gardiens de différents lieux des Alpes-Maritimes.

Un thème qui se prête bien à l’Espace Lympia puisqu’il abritait le bagne du port de Nice au 19e siècle. Une page d’histoire à découvrir avec les visites théâtralisées de la compagnie Larsen qui vous fera remonter le temps au 19e siècle sur le port de Nice avec ses comédiens en costumes.

Tout est gratuit, sur réservation ICI . Plusieurs dates pendant les vacances et jusqu’au 27 mai 2023.

Le Vikings Park à Montauroux

Il s'agit d'un grand parc de loisirs pour toute la famille, en pleine nature avec même des activités pour les enfants dès 1 an.

De grands filets-trampoline tendus entre les arbres pour rebondir et s’amuser librement, parcours aventure type acrobranche dans les arbres, course d’orientation en forêt, mini-golf, structure de jeux pour le petits, laser game en forêt.

Le Viking Park est ouvert tous les jours de 10h à 18h, les infos et les tarifs réduits sont sur le site RécréaNice.fr

