Les bons plans vacances du jour : Le Printemps des Mômes à Nice et un nouveau centre sportif à Cagnes-Sur-Mer

Le festival Le Printemps des Mômes à Nice : gratuit ou à petit prix

2 semaines de spectacles et d’ateliers organisés par la ville de Nice dans les théâtres et les lieux culturels de Nice. 19 spectacles de marionnettes, de clowns, de ventriloques, de magie, des contes et du théâtre pour enfants dans toute la ville, et des créations pour les tout-petits à partir de 9 mois.

Par exemple, le musée Matisse accueille les familles pour des visites-ateliers à partir de 4 ans, le Musée d’Art Moderne et Contemporain propose des ateliers à partir de 6 ans, et le champion de France de magie Mr Triton dévoile ses tours dans les bibliothèques de Nice.

Des spectacles et des ateliers à petit tarif, voire gratuits, sur réservation.

Le programme et des tarifs réduits sont ICI

Ultra Polygone : Un nouveau centre sportif pour toute la famille

A Cagnes-Sur-Mer un centre sportif qui s’est installé sur les toits du centre commercial Polygone Riviera. Mais que peut-on y faire avec les enfants ? 2 courts de Padel, un terrain de foot à 5 à louer en famille ou entre copains, et même une terrasse pour boire un verre ou déjeuner sur le toit terrasse de Polygone.

Les enfants dès 3 ans peuvent aller au mini-club le week-end pendant votre shopping par exemple ou pour des stages pendant les vacances scolaires.

Ecoutez le Podcast qui donne tous les Bon Plans pour les vacances :

