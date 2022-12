Les décorations de Noël à adopter pour sublimer votre maison

Le compte à rebours est lancé ! Dans 10 jours, on fête Noël. Les cadeaux, l’odeur merveilleuse du sapin, les délicieux repas en familles, les moments inoubliables... Mais pour que tout cela se déroule dans l’ambiance magique de Noël, il est indispensable de faire ses décorations de Nöel ! Entre décoration de table, du sapin, de la maison... on peut presque tout faire soi-même.

Au mois de décembre, c’est l’occasion de soigner sa décoration, et puisque cette période festive est propice à la création, pourquoi pas la fabriquer soi-même ? Une décoration 100 % en adéquation avec vos goûts, pas chère et écologique !

Si cela semble assez facile à réaliser sur le papier, parfois, l’imagination n’est pas au rendez-vous. Trouver les idées décoration parfaites pour votre maison n’est donc pas une mince affaire. Pour que vous soyez en phase avec les dernières tendances de Noël à adopter, France Bleu vous a sélectionné les jolies décorations qui feront tout le charme de votre maison. Il y en a pour tous les styles.

Les meilleures idées décorations de Noël

Voici spécialement pour vous, toutes les idées décorations de Noël à piquer à nos décorateurs.

Réaliser une guirlande de Noël : l’activité super simple

Julie Dupret, créatrice et formatrice autour du textile à Caen, en Normandie, vous explique comment réaliser une superbe guirlande de Noël grâce à quelques fournitures.

Pour cela, il faut vous munir : de papier type papier journal un peu épais, d’un emporte-pièce en forme d'étoiles (par exemple) et du matériel de couture (machine à coudre, fil).

Une activité à faire en famille, avec vos enfants. Ils pourront ensuite décider de l’emplacement de leurs guirlandes : dans le sapin, pour décorer leur chambre, à faire pendre au plafond...

Pour ne rater aucune étape et créer une super guirlande, réécoutez l’émission et retrouvez-nous à 33 minutes 15. Notre créatrice vous dévoile aussi une autre idée décoration : la botte de Noël. Elle vous livre aussi des idées cadeaux à faire maison, comme des cotons et des pochettes pour les ranger, mais aussi des sacs à vrac à réaliser pour les emballer !

Avec Virginie Ratto, de La Tribu des Idées (un magazine qui répond aux préoccupations des mamans créatives d'aujourd'hui), découvrez comment fabriquer une décoration pour garnir les arbres du jardin, de la neige artificielle et un bonhomme de neige avec une chaussette ! Avec toutes ces idées, il y en aura au moins une qui devrait vous plaire 😊

Les pots de yaourts en guise de boules de Noël pour vos arbres : la déco super simple et rapide

Il vous suffit de récupérer vos pots de yaourts en verre. Ensuite, vous pouvez les peindre, y coller des paillettes, dessiner dessus... faire tout ce qui vous plaît, et y mettre une attache parisienne ainsi que du bolduc. Hop, le tour est joué ! Il n’y a pas que la maison qui a le droit d’être décoré, le jardin aussi.

Rendez-vous à 11 minutes 55 pour écouter Virginie Ratto vous parler de cette décoration.

Fabriquer sa propre neige : pour un noël un peu plus féerique

Pour fabriquer sa neige, c’est assez facile ! Il y a un ingrédient phare : la poudre magique qui est en fait du blanc de Meudon (cela ressemble à de la craie broyée).

Votre neige va pouvoir vous servir pour décorer vos fenêtres, les enfants adorent cela en général et pour les parents, aucun souci, cela s’enlève très facilement. Mais ce n’est pas tout, vous pouvez aussi la mettre dans un vaporisateur et en mettre sur le sapin, sur votre crèche de Noël...

Pour connaître la recette magique de la neige, on vous invite à écouter l’émission à partir de 13 minutes 13.

Un bonhomme de neige original grâce à une chaussette

Pour fabriquer ce bonhomme de neige, il faut prendre, dans un premier temps, une chaussette blanche. Ensuite, il faut bien évidemment passer à la réalisation. Pour savoir comment faire, retrouvez-nous à 10 minutes 47. Une activité à reproduire avec les enfants.

Une fois votre ou vos bonhommes de neige réalisés, il ne reste plus qu’à les décorer. Vous pouvez coller un pompon sur le bonnet, dessiner ou coller des yeux, fabriquer un nez en forme de carotte avec de la pâte à modeler, mettre des boutons sur le corps et un petit morceau de tissus pour lui faire une écharpe ! Vous pouvez mettre votre bonhomme de neige ou vous voulez !

Vous pouvez en réaliser plusieurs, de tailles différentes et les poser un peu partout dans votre maison.

Pour d’autres idées, comme celle de créer vous-même votre crèche de Noël, on vous invite à aller à 2 minutes 52.

Marianne Bureau, de l'association “Coup de Pousse” à Lille, une association qui incite à changer les habitudes de consommation, partage son astuce pour fabriquer un mini sapin de Noël à base de magazine. Comme ce sont des sapins miniatures, chaque membre de la famille peut avoir le sien !

Pour en savoir plus sur les idées de Marianne Bureau, qui nous parle aussi de décorations écoresponsables à base de matériels de récupération ou compostables : produits verts, pommes de pin, branches de sapins... on vous invite à réécouter l’émission.

Pour être totalement à la mode niveau décorations, vous pouvez opter, cette année encore, pour les couleurs traditionnelles de chaque fin d’année, puisque le rouge et le vert restent indémodables ! Pour un peu plus de peps, vous pouvez ajouter du blanc et plus surprenant : des couleurs pastel, mais aussi de l’argent ! Vous pourrez vous venter d’être pile poil dans la tendance du moment.