Les idées d’activités de RécréAmômes pour cette 2e semaine de vacances de printemps confinées

Vous cherchez des idées pour cette deuxième semaine de vacances de printemps en période de confinement ? RécréAmômes en a pour vous.

2 ateliers créatifs

Depuis le début du confinement, La Turbine sciences (Cran-Gevrier) nous propose des ateliers créatifs, scientifiques et ludiques. Après le rotocoptère et le moulin à vent, l’équipe d’animation vous propose une 3ème activité créative à faire en famille à la maison : la fabrication de maracas ; histoire de faire encore plus de bruit chez soi ou pour soutenir le personnel médical tous les soirs à 20h. L’occasion également d’en apprendre plus sur cet instrument original. Le tuto créatif en vidéo est ici et les modèles à imprimer sont là

Un Maraca... des Maracas (les oreilles des parents...) - La Turbine Sience

Un cintre poétique ? Késako ?

Corinne de l’Atelier Mt’Crea vous propose de créer une jolie suspension bucolique, encore une fois avec « 3 fois rien ». Un cintre, du carton, des crayons de couleur ou feutres, du fil, des boutons… : voici les fournitures de base pour créer en toute liberté et avec ce que vous trouverez dans vos placards et ce qui vous inspire. La question à vous poser : qu’est-ce que je veux exprimer dans ma création ? Et n’hésitez pas à partager vos créations sur la page facebook de l’Atelier MT’Crea, où vous pouvez retrouver le tuto en images.

Faut-il être cintré pour être poète ? La prenuve que non, juste créatif ! - Atelier MT'Crea

2 nouveaux livrets-jeux

Commençons avec le 3ème livret-jeux proposé Alter Alpa Tourisme est en ligne : maths, coloriages, mots-croisés et un tuto pour créer un cadre photo land’art.

Le Sirpa Gendarmerie a concocté un cahier de jeux et de coloriages. Retrouvez Théo, la mascotte de la gendarmerie, et amusez-vous à la maison.

3 séances zen…

Mouvement, respiration, pleine conscience, relaxation et d'autres surprises sont au rendez-vous ce dimanche 26 avril (10h45-11h30) avec Elodie, fondatrice des P’tits Mouv’ (Annecy). En famille on va bouger notre corps, l'écouter, respirer, s’étirer. Inscrivez-vous par mail : elodie.vallet@hotmail.fr (et précisez bien que vous êtes avec vos mômes et donnez leur âge). Ensuite, Elodie vous envoie l'invitation par mail avec les codes d'accès à la séance, par Zoom ; c’est gratuit, sur donation à qui cela enchante. Elodie, un vrai clown, est aussi la spécialiste du ''yoga du rire'' ; prochaine séance jeudi 30 avril à 10h45 !

Pour une séance de yoga ludique en famille et avec des tout-petits : allez jeter un œil aux deux vidéos « Les P’tits yogis » proposées par Vilayrack de Sabaidee kids (Epagny) et maman de deux petits bouts. Nous avions déjà partagé avec vous la première vidéo « petit promenade dans la nature ». Pour la deuxième, jouons aux animaux sauvages, durant 17 minutes de pratique à partager avec les enfants dès 18 mois jusqu'à 5 ans. Mettez-vous dans une tenue confortable, préparez votre tapis et une peluche. Et c'est parti pour un petit tour du côté des animaux sauvages.

3 coups de cœur de la Mairie des Echelles

Pour les enfants qui aiment qu'on leur raconte des histoires, découvrez La voie des livres : la petite dame qui lit vient du Grésivaudan.

Envie de coloriages ? Les auteures savoyardes des livres jeunesse Les petits chats ont mis en ligne une grande sélection de coloriages à télécharger et proposent aussi de jouer aux jeux des 7 souris.

On s'amuse, donc on souris !!! - www.les-petits-chats.com

Pour les ados, l'éditeur grenoblois Glénat a mis à disposition des mangas en version numérique (jusqu’à demain dimanche 26 avril). Super aussi les 3 mini-aventures « Escape » offertes !

L’idée bonus : on fait son cinoche !

73210 Zimages, l’association aimoise qui a pour but la diffusion de films, et l'organisation d'évènements liés à l'image et au son vous souffle deux idées créatives en lien avec le ciné. Et si vous fabriquiez votre vaisseau spatial ou la réplique en mini de la Dolorean (Retour vers le future) ? Imprimez, découpez, collez, les tutos sont sur www.facebook.com/73210zimages L’association vous offre également quelques dessins animés à visionner gratuitement sur leur plateforme en ligne www.la-toile-vod.com

Retrouvez plein d’autres idées d’activités à la maison en famille et « made in » Pays de Savoie dans les 3 précédents articles parus samedi 4 avril, samedi 11 avril, samedi 18 avril, et d’autres inspirations sur www.facebook/RecreAmomes

Belles vacances à la maison !

#restezchezvous !