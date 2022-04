Les petits champions de la lecture: la finale des Hauts-de-France se prépare

A la recherche des petits champions de la lecture

Lancé en France en 2012, le grand jeu des « Petits champions de la lecture », est destiné à tous les élèves de CM1 et CM2, de France métropolitaine et d’outre-mer, qui sont invités à lire à voix haute un texte de leur choix durant trois minutes. Entièrement gratuit, il vise à promouvoir la lecture et l’oralité, sur un mode ludique et sous l’angle du partage.

Rassemblant cette année plus de 100 000 élèves de CM1 et de CM2, le grand jeu national de lecture à voix haute Les Petits champions de la lecture se prépare pour l’étape régionale : 14 finales en tout, dont la moitié est organisée en physique pour la toute première fois.

C’est le cas de la région Hauts-de-France dont la finale est organisée au Théâtre du Nord de Lille avec 17 enfants.

Le rendez-vous est pris le 27 avril 2022 à 13h pour une finale en présence du public et d’un jury de 8 professionnels du livre et de l’éducation.

Les noms des lauréats de toutes les étapes régionales seront annoncés le jeudi 12 mai 2022 à 14h sur le site des Petits champions de la lecture.

Et ensuite, direction la Comédie-Française

Les 14 finalistes régionaux se réuniront le mercredi 29 juin 2022 sur la scène de la Comédie-Française à Paris pour la grande finale nationale (événement retransmis en direct sur le site des Petits champions de la lecture).