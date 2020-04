Les petits débrouillards : découvrir la science en s’amusant

Faire des expérience avec les fonds de placard et découvrir la science en s’amusant c’est crédo des Petits Débrouillards.

Cette association, qui existe partout en France, se décline dans notre région Sud. Dans le Var, elle a mis en place sur sa page Facebook des cafés sciences tous les vendredis dans le cadre de "Aux Sciences confinées" pour les plus grands et pour les plus jeunes tous les matins à 10h "Aux sciences pyjamas" un kit d’expérience à tester chez vous.

Les petits débrouillards Var sont basés à Ollioules. Pour les autres antennes départementales : rendez-vous sur https://www.lespetitsdebrouillardspaca.org/.