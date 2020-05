Les Ravitailleurs connectent cuisiniers et associations pour venir en aide aux plus démunis

Les initiatives de solidarités ont fleuries un peu partout sur le territoire pendant le confinement. En voici une nouvelle, impressionnante dans son efficacité : Les Ravitailleurs : en 8 semaines, 50.00 repas ont été réalisés et distribués. Avec Benoît Prospero, Pol Marie, un des créateurs de cette initiative nous explique son fonctionnement. Et que vous soyez cuisinier ou simple citoyen, vous pouvez, toutes et tous, contribuez à ce bel effort collectif.

Pol Marie au micro de Benoït Prospero Copier

Pour savoir comment vous pouvez être utile, rendez-vous sur le site Internet des Ravitailleurs.