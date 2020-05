Les règles ne valent que pour être enfreintes

En 7 semaines, la charte de confinés de Géraldine Mayr et son fils Martin a un peu de plomb dans l’aile…

on avait dit qu'on rangeait 10 minutes chaque jour...

Comme tous les weekends à cette heure-ci, prenons des nouvelles de Geraldine Mayr et de sa progéniture, Martin 7 ans et demi, qui plus grand pourra dire qu'il a vécu le grand confinement

Les coups de canif dans la Charte de confinement de Géraldine et Martin Copier

Le 17 mars dernier, premier jour du confinement, vous aviez fait avec Martin une charte du confinement pour que tout se passe bien.

Oui 15 règles décidées ensemble, datées, signées et affichées depuis, à l'entrée du salon. Sauf qu'en 7 semaines, clairement, l'un et l'autre, on a mis plusieurs coups de canif dans le contrat.

À commencer par la règle 7 : l’école obligatoire tous les matins entre 10h et midi. Aujourd'hui, l’école, c'est quand je sens que j'aurais suffisamment de patience pour l'entendre me dire avec aplomb que oui 12+16 ça fait 32. Et ça nous emmène directement à la règle du numéro 11. Comme quoi Maman n'a le droit de s’énerver très fort qu'une fois par jour.

Franchement ! Je m’étais clairement emballée. En se réveillant a 8h30 pour se coucher a 21h, lui hurler dessus qu'une seule fois, c’était intenable.

Autre règle qui a volé en éclat : la 9, c'est Martin qui met et débarrasse la table. Mais là, à sa décharge, ce n'est pas de sa faute. J'en ai tellement marre de faire à manger 2 fois par jour qu'une fois sur deux, on mange sur le canapé.

Règle numéro 12 : pyjamas autorisés seulement le weekend. Il a finalement eu gain de cause. Bah oui, à quoi ça sert de s'habiller quand on ne voit personne ? Et puis comme ça, maman a moins de lessive à faire. Tout le monde y trouve son compte !

Sinon, initialement, il avait le droit à 1h et demi d’écran par jour. Mais punaise, c'est fou comme ça passe vite. J'ai rien le temps de faire moi en 1h et demi. Au point qu'aujourd'hui je choisis les films en fonction de la durée : Pocahontas ; 1H26. Pffffff beaucoup trop court ! L’histoire sans fin ? 2H36 ! Allez banco, on regarde ça !

Il s’était aussi engagé à ranger sa chambre 10 min par jour ! Vous verriez sa chambre... Un mix entre un grand parc d'attraction et un champ de bataille… Et Il la range quand je finis par hurler pour la 12e fois de la journée, en le menaçant de tout jeter par la fenêtre.

La seule règle finalement qu'il respecte encore et il s'est même amélioré, c'est on ne réveille pas maman avant 8h30. Après 7 semaines de confinement, il m’amène tous les matins mon café au lit.

Et si je me souviens bien, la règle numéro 4 c’était de faire équipe. Là aussi vous avez respecté le contrat. Vous faites équipe depuis 7 semaines pour partager avec nous tous les weekends sur France Bleu, votre quotidien de confinés !