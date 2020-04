Les relations parents-enfants durant le confinement, période inédite !

Être parent c’est déjà, une belle aventure...Alors la vivre 24/24h et en 3D, c’est encore plus riche et certainement déconcertant mais quelle belle occasion de connaître un peu plus nos enfants !

Comment s’organiser en période de confinement et ce qui est permis ? Voici quelques idées et astuces :

Il est important garder le rythme, une certaine routine quelque soit l’âge de l’enfant avec des heures à respecter, c'est nécessaire pour l’harmonie familiale et pour la qualité du sommeil. Pas de réveil, c’est l’occasion de retrouver un rythme biologique.

Impliquez vos enfants et ados dans les tâches quotidiennes. Par exemple, les ados préparent le repas lorsque les plus petits décident du menu. C’est une participation utile pour toute la famille et non un devoir. Possibilité de se lancer des défis ludiques «on cuisine avec les ingrédients du réfrigérateur ».

Attention ne jouez pas le top chef en organisant toutes vos journées car vous ne tiendrez pas sur la longueur.

La famille est constamment ensemble sur une longue durée, pour la plus part d’entre nous, c’est une situation inhabituelle ce qui peut faire émerger de l’agacement jusqu’à la colère et l’incompréhension.

Ne restez pas seuls quand vous êtes découragés et si vous avez le besoin de parler, contactez les Permanences "écoute parents" des départements de Moselle, Meurthe et Moselle et Vosges, du mardi au samedi de 10h à 18h : 03 87 69 04 56 ou 03 87 69 04 33 appel gratuit

"L’inquiétude des parents peut se reporter sur les enfants, les petits sont comme des éponges. Inutile de cacher ses angoisses et il est important d’expliquer à ses enfants pourquoi vous avez peur et lui dire tous les moyens que nous mettons, ensemble pour lutter contre le virus. Lui rappeler qu’il y aura une fin à cette période et que la vie normale reprendra son cours. Évitez les phrases anxiogènes "Agnès Labbé-blog quatre enfants

Des mots à hauteur d’enfants, en fonction de son âge.

Être rassurants, être transparents avec des paroles simples ! Avec les petits, attendre qu’ils soient en demande ou les mettre en situation de discussions. Si vous devez parler du virus ou d’une autre situation, les faire dessiner, mettre en scène les propos sous forme de jeu.

Vous avez le droit de lâcher prise « Quand vous n’en pouvez plus, allez crier dans un coussin, cela amortit le son et fait beaucoup de bien, si les larmes montent laissez-les couler. C’est une façon de faire très apaisante » Catherine Dumonteil-Kremer

Numéro vert Allo Parents Bébé (pour tous ceux qui ont un tout petit bébé qui pleure sans cesse). Des professionnels de la Petite enfance sont à votre écoute de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures : 0 800 00 3456

S’accorder du temps et pensez à remplir son réservoir émotionnel …faire des choses qui nous font du bien et plaisir !

Au quotidien essayez de vous ménager des espaces où vous serez seuls, au moins 1 heure par jour ou plus si cela est possible. Soit à la maison (prendre une douche, faire une sieste, s’évader avec un bon bouquin, dessiner) ou lors d’une de la sortie autorisée. Lâcher prise …surtout lorsque vous avez des enfants tous petits, ils font la sieste alors vous aussi ! Adoptez le même rythme qu’à l’époque de votre période post natal.

L’école à la maison peut générer du stress et de l’énervement ! Là aussi lâchez prise pour ne pas rajouter d’inquiétudes supplémentaires.

« Essayez d’être toujours heureux du temps passé à travailler ensemble quel que soit le résultat. Révisez si cela est possible vos attentes à la baisse. Même 5 minutes de travail c’est génial » Catherine Dumonteil-Kremer

Dans une fratrie avec des enfants d’âges différents, la situation n’est pas facile ! Vous pouvez laisser les grands faire leur devoir pendant que vous racontez des histoires aux plus jeunes. Faire confiance au plus grands ce qui vous permettra de souffler.

Proposer un cadre souple, ponctué de temps de pause et détente physique. Travailler debout, assis au sol ou encore à l’oral. Apprendre en s'amusant, jeux, vidéos et quiz.

Vers du positif ...Partagez avec la famille et les enfants des moments de joie !

L’école de la vie c’est aussi des activités au quotidien avec des discussions et des activités en famille. Écoutons les besoins de nos enfants, l’envie de rire, de danser, de lire, de se faire des câlins, d’écouter de la musique.

Confinement oui mais c’est également une chance de passer du temps de qualité avec nos enfants. Redécouvrons nos enfants, se parler, se raconter, avoir plus d’intimité avec eux !

Merveilleuse occasion de développer et Comprendre les compétences émotionnelles de nos enfants « Qu’est-ce que je ressens ? Qu’est-ce que mon enfant ressent ?»

J’identifie – je comprends – j’exprime et je régule mes émotions.

Autres infos et liens :

"SOS Parentalité" 0974 763 963 service d'écoute gratuite pour tous.

Enfants en danger, appelez le 119

Allaitement Informations en Moselle une association de mères ayant l'expérience de l'allaitement, de professionnels de santé et de la petite enfance.

une association de mères ayant l'expérience de l'allaitement, de professionnels de santé et de la petite enfance. "Un jour, une question" avec des vidéos très courtes qui répondent à des questions que peuvent se poser les enfants : exemple "c'est quoi les urgences ?"

avec des vidéos très courtes qui répondent à des questions que peuvent se poser les enfants : exemple "c'est quoi les urgences ?" Réseau Parentalité Créative : 30 jours (jusque fin avril) pour devenir des parents encore plus confiants et encore plus créatifs, un Facebook live, un thème par jour.

MERCI à Amandine Leclere, hypnothérapeute-accompagnante en parentalité et Bernadette Macé, responsable du pole parentalité conjugalité de l'EPE de Moselle pour leur collaboration.