Les Salines des Sables d'Olonne mettent un grain de folie dans les vacances de la Toussaint

Les Salines, aux Sables d'Olonne, proposent plusieurs activités pour toute la famille à la découverte des Marais Salants et du métier de Saunier. Au programme :

Balades en Bateau sur la rivière salée,

Rencontre du Saunier,

Récolte de sel pour les enfants, jeux d'énigmes et pédagogiques

Et chasse à la Citrouille sur le Parc d'Aventure du sel !

Du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre inclus. Horaires: du Lundi au Vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 18H30 et le Dimanche après-midi (fermeture le Samedi toute la journée et le Dimanche matin).

Prenez vos renseignements sur le site officiel des Salines